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Определен победитель регионального этапа Международной конкурс-премии «КАРДО»

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В Самаре завершился региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В Самаре завершился региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие прошло на Софийской набережной в рамках областного фестиваля, посвященного Дню молодежи. Региональный этап состоялся в Самарской области впервые и объединил представителей танцевального сообщества региона. По итогам отбора право представить Самарскую область на Гранд-финале проекта получила Соня Васильева.
В рамках регионального этапа соревнования прошли по направлению «Хип-хоп». Участники продемонстрировали свое мастерство, получили экспертную оценку и обменялись опытом с представителями танцевального сообщества. Торжественную церемонию награждения посетил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, который вручил победителю путевку на Гранд-финал Международной конкурс-премии «КАРДО».
«Сегодня талантливые представители уличной культуры и спорта есть по всей стране, и важно обеспечить им понятные и равные возможности для участия в проекте. Именно поэтому совместно с нашими партнерами мы развиваем систему региональных и межрегиональных этапов, которая позволяет участникам пройти путь от локальных соревнований до международного Гранд-финала «КАРДО». День молодежи стал одной из ключевых точек сезона: 14 локаций по всей стране, где тысячи молодых людей смогли заявить о себе и получить экспертную оценку», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.
По итогам соревнований лучшей в направлении «Хип-хоп» стала Соня Васильева. Именно она представит Самарскую область на Гранд-финале IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО», который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года во Владивостоке. 
«Для Самарской области первый региональный этап «КАРДО» – это действительно важное событие. Наш регион только начинает этот путь, и хочется, чтобы он стал началом большой совместной работы. К организации этапа подключились самые опытные и уважаемые представители танцевального сообщества Самары, которые много лет развивают хип-хоп и другие уличные направления. Именно благодаря таким людям появляются новые возможности для участников, а уличная культура в регионе продолжает расти и объединять все больше единомышленников»», – отметила организатор регионального этапа в Самарской области Дарья Ошарова. 
Победители проекта получат всестороннее сопровождение, включая обучение, наставничество и развитие профессиональных навыков, а также денежные призы. Дополнительно они смогут претендовать на гранты до 1 500 000 рублей от «Росмолодежь.Гранты», информационную поддержку и возможность реализовать себя и свои проекты с профессиональной командой.
Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте: https://kardoaward.com.

 

 

Фото: PR-служба  Международной конкурс-премии уличной культуры  и спорта «КАРДО»

Теги: Самара

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