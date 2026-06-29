На переезде в Самарской области‌‎ автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом

Сегодня в 15 часов 8 минут по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Царевщина и Курумоч Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом № 7119 сообщением Самара – Тольятти.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.‌‎

По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет.

Пригородный поезд № 7119 сообщением Самара – Тольятти продолжил движение с отставанием от графика на 5 минут.

На движение других поездов происшествие не повлияло.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба кбшЖД.