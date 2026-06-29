В Центральную Россию в июле придет экстремальная жара

Субтропический гребень, принесший экстремальную жару в европейские страны, затронет и центральные регионы России. Об этом 29 июня сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

«Субтропический гребень, принесший экстремальную жару в европейские страны, сумеет краем дотянуться и до областей центральной России. Поэтому в середине дня в столице может отмечаться сильная жара в первые дни июля», — говорится в публикации.

Отмечается, что в первые дни июля в Москве днем температура воздуха достигнет +30...+31 градуса. Среднесуточные показатели будут превышать норму на четыре градуса. В столице ожидаются солнечные дни без осадков, пишут "Известия".

Синоптики предупреждают, что в середине дня следует избегать нахождения под прямыми солнечными лучами и иметь при себе воду. Жара начнет спадать к концу рабочей недели, уточнили в Гидрометцентре.