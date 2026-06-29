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Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке

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В понедельник, 29 июня, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочей командировки в Москву принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке. Его провел заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

В понедельник, 29 июня, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочей командировки в Москву принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке. Его провел заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

В ходе совещания обсуждались ключевые вопросы обеспечения регионов нефтепродуктами, а также предложения по дополнительным мерам по поддержанию внутреннего рынка. Представители отраслевых компаний рассказали о ходе поставок и текущем исполнении обязательств.

Вице-премьер подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных органов власти, а также производителей и поставщиков при балансировке рынка нефтепродуктов. Особое внимание регионам необходимо уделить повышению эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях.

«Для Самарской области это принципиально важно: у нас развитый агропромышленный комплекс. Бесперебойное обеспечение топливом напрямую влияет на темпы полевых работ и итоговые результаты сезона. Правительством региона делается все необходимое для обеспечения топливом всех оперативных, коммунальных служб», – отметил Вячеслав Федорищев в своем официальном канале в МАХ.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе в регионе были введены временные лимиты на продажу бензина и дизельного топлива на АЗС. «Мера вынужденная, но необходимая, – подчеркнул руководитель области. – Ситуация постепенно выравнивается, очереди на заправках сократились. Да, на данный момент видим завышенные цены на отдельных точках, но и здесь в скором времени ожидаем позитивных изменений».

По итогам совещания Александр Новак поручил каждому региону продолжить мониторинг: ценовой ситуации на топливо; наличия нефтепродуктов; состояния логистических цепочек.

Вопрос поставок топлива находится на личном контроле Президента России Владимира Путина. Накануне Глава государства провел совещание, на котором обозначил системный подход к стабилизации ситуации.

В настоящий момент заводы работают на максимальных мощностях. Дополнительно на внутренний рынок направлены государственные запасы. Кроме того, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается аналогичная мера для дизельного топлива. Ожидается, что в июле производство основных видов топлива превысит июньские показатели.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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