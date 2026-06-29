Более 30 самарских проектов - победители второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года

По итогам заседания Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко 32 проекта от некоммерческих организаций Самары стали победителями конкурса Фонда президентских грантов.

В их числе - проекты, направленные на сохранение исторического наследия, пропаганду здорового образа жизни, развитие туризма, психологическую, юридическую, образовательную и досуговую поддержку семей, людей с ОВЗ и помощь ветеранам СВО. Общий объем грантовой поддержки на реализацию проектов самарских НКО составит более 91 млн рублей.



Среди проектов-победителей девять - участники Интерактивной школы грантов некоммерческих организаций, созданной при поддержке администрации Самары и Общественной палаты города. Также одной из инициатив, получивших поддержку Фонда президентских грантов, стал совместный проект ЗАО «Нефтефлот» и Самарской региональной общественной организации «Свежий ветер».



«Фонд президентских грантов высоко оценил и поддержал проекты слушателей Интерактивной школы грантовых проектов. Это вдохновляет и придает новые силы, - подчеркнула председатель Самарской региональной общественной организации содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер», онлайн-тренер Фонда президентских грантов Юлия Копылова. - На выигранные средства мы планируем провести косметический ремонт здания бывшей поликлиники на улице Флотской. Обновленное пространство станет базой для работы с детьми, после окончания ремонта сотрудники «Нефтефлота» вместе со специалистами Самарского учебного центра будут проводить там интерактивные уроки, мастер‑классы и тематические мероприятия».



Ещё один проект-победитель «Свежего ветра» - «ЭКОСТИЛЬ», в рамках которого в 15 школах Самары и области будет проводиться работа по формированию у детей устойчивых экопривычек.



По объему финансирования самую значительную поддержку от Фонда президентских грантов – более 8 млн рублей – получили Благотворительный фонд «Том Сойер Фест - Наследие» с проектом «Наследие без границ. Создание единого информационного и инвестиционного пространства для развития исторической среды» и Благотворительный фонд помощи людям, затронутым ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями «Вектор жизни» – с проектом «От теста до нулевой нагрузки».



Также вошли в число победителей конкурса Фонда президентских грантов два проекта Алены Шкурко - президента Самарского регионального общественного движения содействия развитию семьи, материнства и детства «Быть мамой». Стоит отметить, что один из них - «Юридические консультации онлайн-помощи семьям участников СВО и военнослужащим, проходящим лечение», будет реализован в партнерстве с Комитетом семей воинов Отечества. Он ориентирован на развитие системы бесплатной юридической помощи в онлайн-формате для военнослужащих.





Фото: пресс-служба администрации Самары