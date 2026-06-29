Кнопками тревожной сигнализации оснастят наземный электротранспорт в Самаре

В наземном общественном электротранспорте Самары впервые начали подключать кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульты вневедомственной охраны. Соответствующий договор о сотрудничестве заключило Трамвайно-троллейбусное управление с Управлением Росгвардии по Самарской области. 26 июня при участии Центра организации дорожного движения прошла отработка совместных действий. Все задействованные службы протестировали скорость реагирования при смоделированных типовых нештатных ситуациях.

«Первыми подключаем тревожную сигнализацию на новых «Львятах» – в современных вагонах система тревожной сигнализации предусмотрена конструктивно. В трамваях и троллейбусах предыдущих поколений, не имеющих встроенного решения, специалисты ТТУ проводят модернизацию и обновляют программное обеспечение, - сказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров. - Надеюсь, кнопка не пригодится, но в противном случае профессиональная помощь и защита от правонарушителей будет обеспечена в кратчайший срок. Подобные решения уже применяются в ряде российских городов, в том числе в Санкт‑Петербурге».

Кнопки тревожной сигнализации размещают в кабине водителя - так обеспечивается быстрый доступ к системе при возникновении угрозы. Благодаря интеграции с навигационным оборудованием (ГЛОНАСС) экстренные службы вместе с сигналом получат точные координаты транспорта и смогут направить туда ближайший экипаж вневедомственной охраны. Например, если в салоне конфликт или кто-то из пассажиров ведет себя агрессивно. Параллельно сигнал тревоги с линии будет поступать в муниципальный Центр организации дорожного движения – это позволит при необходимости скорректировать движение транспорта на участке.

«Задача Росгвардии - обеспечивать безопасность и оперативно реагировать на любые угрозы. Если в общественном транспорте возникает нештатная ситуация, наш специализированный программно‑аппаратный комплекс позволяет в режиме реального времени принять сигнал тревоги и мгновенно определить местоположение транспортного средства на маршруте. После этого сотрудники действуют с учетом конкретных обстоятельств — вплоть до задержания нарушителя и передачи его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции», — подчеркнул начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов.

На сегодняшний день кнопки установили уже в 43 новых вагонах «Львенок». В перспективе ими планируется оснастить еще более 160 трамваев и 70 троллейбусов Трамвайно-троллейбусного управления города Самары, сообщает пресс-служба дептранса Самары.

Фото: департамент транспорта Самары