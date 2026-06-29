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В 13:30, 29 июня, на автодороге Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки произошло столкновение двух автомобилей: Lada Granta и Камаз с последующим съездом в кювет легкового автомобиля Lada Granta.
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Сегодня в Сергиевском районе произошли два ДТП с пострадавшими

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В 13:30, 29 июня, на автодороге Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки произошло столкновение двух автомобилей: Lada Granta и Камаз с последующим съездом в кювет легкового автомобиля Lada Granta.

Сегодня в 13:29 в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1097 километре трассы М-5. На место вызова были направлены расчет пожарно-спасательного отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей: Ford Mondeo и Toyota Voxy. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Ford Mondeo, госпитализирован. Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей.

В 13:30 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки. На место вызова был направлены расчет пожарно-спасательного отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Lada Granta и Камаз с последующим съездом в кювет легкового автомобиля Lada Granta. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Lada Granta, госпитализирован. Специалисты в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей.

 

Фото:   ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: ДТП

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