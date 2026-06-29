Полицейскими разыскивается без вести пропавшая жительница Красноярского района.

Полицейские устанавливают местонахождение жительницы села Красный Яр, Красноярского района Пасконовы Веры Николаевны, 02.01.1944 года рождения. 28.06.2026 года примерно в 09.00 часов вышла из дачного массива СНТ Сокские Просторы в Красноярском районе и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску без вести пропавшей: осмотрено место проживания, установлены и опрошены очевидцы, изъяты документы. Ориентировка с приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях.

Приметы разыскиваемой: на вид 75-80 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серого цвета.

Одета: штаны и резиновые галоши черного цвета, джемпер жёлтого цвета, жилет коричневого цвета.

При себе документов нет.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам: 8 9306975485 или 112.

Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области