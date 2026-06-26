Полицейские региона проводят профилактические встречи с юными участниками дорожного движения

В Новокуйбышевске, Приволжском и Исаклинском районах полицейские пришли в гости к ребятам в пришкольные лагеря и напомнили детям основные Правила дорожного движения, разобрали наиболее распространённые опасные ситуации на дороге и во дворах, а также разъяснили требования безопасности для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Особое внимание сотрудники полиции уделили использованию защитной экипировки и световозвращающих элементов. Для закрепления полученных знаний ребята участвовали в практических занятиях, изготавливали фликеры и отвечали на вопросы тематических викторин.

В завершение встреч детям вручили тематические памятки и пожелали безопасных летних каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.