В театре «Дилижанс» проходит XVII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»

Театральную неделю открыл Вечер памяти Зиновия Яковлевича Корогодского – народного артиста России, профессора, выдающегося театрального режиссёра и педагога, у которого учились основатели и первые артисты театра «Дилижанс».

С 23 по 28 июня проходит основная программа фестиваля.

В конкурсной программе соревнуются 4 спектакля-эскиза, поставленные режиссёрами из разных городов России. Лучший спектакль, выбранный зрителями фестиваля, станет премьерой следующего театрального сезона.

Зрителям предстоит оценить спектакли «Митина любовь» (16+) по И. Бунину в постановке Александры Кохан, «Чайку» (16+) А. Чехова от Евгении Колесниченко, гоголевские «Записки сумасшедшего» (16+) от Александра Серенко, вербатим «Не тем вышел» (16+) от Василия Лимонова.

Во внеконкурсной программе - молодёжный тольяттинский театр «Вариант» со спектаклем «Старосветские помещики» (12+) по Н. Гоголю в постановке Галины Швецовой-Скрипинскойи три спектакля-эскиза от актёров театра «Дилижанс». Александр Кудрявкин представит пьесу собственного сочинения «ВдольВдоль» (16+), посвящённую прозопагнозии. Илиана Хитяева готовит пластические воспоминания «Урсула» (16+) по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».В память о Николае Коляде, знаменитом драматурге, режиссёре и театральном деятеле на фестивале будет представлена пьеса «Нежность» (18+) в постановке Екатерины Зубаревой.

Ежегодно к участию в фестивале приглашаются ведущие театры России.

Гость 17 фестиваля - театр «Школа драматического искусства» (г. Москва) со спектаклем «Граф Нулин». Спектакль - обладатель трёх наград Международного театрального форума «Золотой Витязь» («за великолепный актерский ансамбль», «за лучшую мужскую роль» - Игорю Лесову, «за оригинальное решение материала и актерское мастерство»), премии «Лучший спектакль» VI Международного фестиваля камерных театральных форм «Островский-FEST», г. Кинешма, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства.

Звёздным украшением фестивальной программы стал творческий вечер народного артиста России Александра Михайлова.

Традиционно после всех фестивальных показов будут проходить открытые обсуждения спектаклей с участием зрителей и экспертов.

В качестве главного эксперта на фестиваль приглашён Валерий Анатольевич Зиновьев (Санкт Петербург) - ближайший соратник Зиновия Яковлевича Корогодского, директор творческого центра «Семья» и театра Поколений в последние годы жизни Мастера. Также на фестивале будет работать театровед и театральный критик Оксана Валерьевна Кушляева.

Закроется фестиваль премьерой, выпущенной по итогам 16 фестиваля 2025 года – постановкой Александры Кохан «Ма-син-син» (12+) по пьесе Влады Ольховской.

Фото: минкульт СО