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Каждый пятый представитель МСП в Самарской области относится к молодежи

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На территории Самарской области осуществляют деятельность более 28 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет.

На территории Самарской области осуществляют деятельность более 28 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет. Это 20% от общего количества субъектов МСП. Еще свыше 177 тысяч молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых, что составляет около 47% от общего количества применяющих специальный налоговый режим. Средний возраст молодого предпринимателя составляет 27 лет, а самому юному предпринимателю региона – всего 15 лет. Такие данные представили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области ко Дню молодежи.
Созданию в регионе необходимых условий для успешного старта начинающих предпринимателей, поддержке идей активной молодежи большое внимание уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Развитие предпринимательства в молодежной среде — один из приоритетов в работе команды региона. Приобретая необходимые знания и навыки для запуска собственного дела, молодые люди в первую очередь обеспечивают собственную занятость, а также создают новые рабочие места для жителей региона. Именно молодое поколение обладает активной жизненной позицией, пониманием современных трендов, что позволяет им создавать по-настоящему инновационные и востребованные продукты», — отметил заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Предпринимательская активность молодежи до 35 лет преимущественно сосредоточена в сферах розничной торговли, цифровых и информационных технологий, креативных индустрий, дополнительного образования, бытовых и сервисных услуг. Наиболее динамично развиваются направления, связанные с онлайн-торговлей, рекламой, дизайном, фотографией, ИТ-услугами, а также частными образовательными проектами.
С 2022 года развивает свой бренд одежды O.SHU молодой предприниматель Ольга Бараковская. Она рассказала, что не выбирала путь предпринимательства намеренно, а просто делала то, что нравится. А когда стало получаться, увидела потребность в продукте и интерес к нему — стала развивать свой бренд. 
«Я несколько раз пользовалась господдержкой. Как молодой предприниматель получала грант, на средства которого купила себе необходимое оборудование, а сэкономленные деньги пустила на другие нужды — на маркетинг. Благодаря поддержке в прошлом году участвовала в ярмарке на "ВолгаФесте". Участие в таком масштабном мероприятии — это не только про продажи, но и про узнаваемость, возможность заявить о себе. Благодаря мероприятиям, которые устраивает центр "Мой бизнес" я посетила много лекций от экспертов в области моды и маркетинга», — отмечает Ольга.
Сегодня для молодых, начинающих предпринимателей в Самарской области доступны консультации по вопросам регистрации и ведения бизнеса, образовательные программы, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра «Мой бизнес», льготные финансовые программы, услуги по продвижению проектов и многое другое. 
Получить консультацию или воспользоваться услугой можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. Полный перечень доступных инструментов господдержки размещен на едином портале mybiz63.ru. Поддержка бизнеса ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

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