Самарские спортсмены – победители первенства мира по тайскому боксу среди школьников. Соревнования проходили в Малайзии. В них участвовали более 1400 юных спортсменов из 100 стран. В составе сборной России за награды боролись 7 ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

Сибирев Давид и Емельяненко Милана взяли золото, Башаркина Анастасия и Дубровина Вероника завоевали серебро, Ефимов Даниил выиграл бронзу.

Петрихин Матвей и Сипатрин Матвей остались без медалей, но достойно выступили на престижных соревнованиях.