Сотрудники «РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе в Самаре

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

29 июня

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Демократическая, 20, 22А, 24А, 32; ул. Ташкентская, 246, 248; ул. Солнечная, 67.

1 июля

В связи с заменой АВР с 10:00 до 13:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Больничная, 20, 20А; ул. Искровская, 7.

2 июля

В связи с заменой АВР с 10:00 до 13:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 385А, 395, 399; ул. Г. Димитрова, 69, 76, 78, 80.

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Алма-Атинская, 108А, 108Б, 108В, 144-152; ул. Стара Загора, 285, 287, 293, 295, 299-307; пр. Карла Маркса, 476, 478.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.