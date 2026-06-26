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Названы лучшие региональные проекты в сфере креативных индустрий

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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги конкурса грантов для представителей креативных индустрий.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги конкурса грантов для представителей креативных индустрий. Экспертная комиссия отобрала 21 проект, общая сумма поддержки составила 15 млн рублей.
«За три года более 70 предпринимателей региона получили гранты на общую сумму 40 миллионов рублей. Такая поддержка позволяет развиваться креативному бизнесу и увеличивать вклад этого сектора в экономику региона. Наша задача – создавать все условия, позволяющие таким проектам расти и выходить на новый уровень», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В этом году сумма грантовой поддержки была увеличена с 500 до 750 тысяч рублей. Одним из условий участия в конкурсе было прохождение обучающего курса, а также презентация своего проекта экспертной комиссии, которая оценивала актуальность проекта, значимость и вклад в социально-экономическое развитие региона, креативную составляющую бизнеса.
Проекты охватили самые разные направления креативных индустрий: мода, ИТ, медиа, исполнительское искусство, народные художественные промыслы.
В числе победителей — самарчанка Алла Ковалик, основатель творческой мастерской лепки из полимерной глины «Морковки из духовки». Дело зародилось 6 лет назад, как хобби. Сегодня в команде уже трудоустроено 7 человек, а оборот за 2025 год составил 14,7 млн рублей.
«Я очень счастлива оказаться в числе победителей такого серьезного конкурса. Ещё большую радость испытываю от высокой оценки своего проекта участниками комиссии — это одобрение моей работы вдохновляет, заставляет двигаться дальше с ещё большим упорством, — делится Алла Ковалик. — Выигранные средства пойдут на закупку материалов для развития нового направления моей мастерской, дополнительно к производству игрушек и онлайн-обучению, — офлайн мастер-классов по лепке из полимерной глины и, в дальнейшем, открытия нового творческого пространства в нашем городе».
С помощью гранта дизайнер, художник театрального костюма Урсула Берг планирует запустить интермедийную экскурсию «Сад искусств». Свой проект автор описывает, как уникальный культурный аттракцион, который превращает городские витрины в живое сценическое пространство для привлечения туристического потока и оживления локальной городской среды.
«Получение финансовой поддержки — это возможность открывать новые горизонты для реализации моих самых смелых творческих идей. На каждом этапе подачи заявки, от первичной консультации до финальной доработки документации, я ощущала реальную заинтересованность и помощь. Эта поддержка дает мне чувство уверенности в будущем и подтверждает социальную значимость того, что я создаю. Это не просто финансирование, а инвестиция в развитие культуры и индустрии нашего региона», — подчеркнула Урсула Берг.
В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Меры поддержки реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

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