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Самарский кардиохирург покорил Казбек

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Кардиохирург Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Кирилл Михайлов покорил суровую вершину Казбека - 5033 метров, вписав новую страницу в свою личную историю восхождений.

Кардиохирург Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Кирилл Михайлов покорил суровую вершину Казбека - 5033 метров, вписав новую страницу в свою личную историю восхождений. Этот успех стал настоящей победой профессионализма, упорства и любви к близким.

История восхождения началась задолго до июньского штурма 2026 года. Еще в 2024 году группа врачей кардиодиспансера успешно взошла на западную вершину Эльбруса. Но врач, кандидат медицинских наук поставил перед собой новую, более сложную цель – Казбек.

Первая попытка в 2025 году по северному маршруту (со стороны России) оборвалась на высоте 4200 метров: разбушевавшаяся стихия, ветер с порывами до 60 м/с, не позволила группе идти дальше. Однако для кардиохирурга, привыкшего бороться за жизнь пациентов в самых безнадежных ситуациях, отступление было лишь поводом для перегруппировки. В июне 2026 года стартовала вторая попытка – уже по южному пути, со стороны Грузии.

Старт был дан в живописном поселке Степанцминда. После ночевки в гостевом доме группа вышла на пешеходную часть маршрута, разбила лагерь у перевала Саберце. Здесь альпинисты провели обязательную тренировку: отработка навыков работы с кошками, страховочными системами и касками — ведь на высоте ошибка может стоить жизни. Далее путь лежал через ледник Гергети. Именно здесь мнения группы разделились: пятеро участников предпочли комфорт приюта на бывшей метеостанции. А трое смельчаков, включая врача, поднялись на высоту 3800 метров, чтобы разбить штурмовой палаточный лагерь.

Следующий день ушел на акклиматизацию до отметок 4300-4500 метров.
«Несмотря на южный склон, снега на маршруте еще очень много, — делились впечатлениями участники. — Но группа бодра, все настроены решительно».

Ранним утром 12 июня, в 2:00 ночи, команда вышла на финальный рывок. Уже через 8 часов, около 10 утра, флаг на вершине Казбека был водружен. Однако победа далась нелегко. Альпинистов встречала практически нулевая видимость, снег и пронизывающий ветер. Природа смилостивилась лишь на седловине: на мгновение тучи расступились, открыв захватывающие панорамы Кавказских гор. Особую сложность маршруту добавлял рельеф: на подходах — твердый фирн (спекшийся снег), а после седловины — протяженные участки сплошного льда. Опыт и хладнокровие позволили группе пройти их не по скользкой глади, а по скальной гряде, выбрав максимально безопасный путь.

Говоря об успехе, Кирилл Михайлович в первую очередь упомянул не о спортивном достижении, а о близких:
«Эту вершину я посвящаю своей семье. Они поддерживали меня всё время подготовки и ждали моего возвращения в Степанцминде, пока я был на горе».

Но на достигнутом кардиохирург останавливаться не намерен. В его планах — покорение самой высокой точки Турции, горы Арарат, а затем — серьезнейший вызов: подготовка к штурму пика Ленина, высота которого превышает 7000 метров.

Как отмечает врач, огромное значение в таких экспедициях имеет крепкое здоровье.

"Жизнь одна, и прожить её стоит полно, активно и здорово. А если сердце даёт сбой — вы знаете, самарские кардиохирурги всегда помогут", - подчеркнул Кирилл Михайлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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