Главное событие уличного баскетбола Приволжья – Суперфинал ПФО 3×3

26 июня в Перми стартовал большой баскетбольный праздник, объединивший одновременно пять турниров. Спортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3х3, чемпионата Перми, определят сильнейших в турнире по уличному баскетболу среди семейных команд и в соревнованиях среди участников боевых действий и ветеранов СВО. Главным событием станет Суперфинал по баскетболу 3х3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа.

«Сегодня баскетбольная Пермь вновь принимает лучшие студенческие команды высших учебных заведений регионов нашего округа. Баскетбол ПФО 3х3 охватывает все возрастные категории, и особенно приятно, что руководство Пермского края впервые организовало наш баскетбольный праздник в формате стритбола на уличных площадках, объединив его с Чемпионатом и Первенством Пермского края и города Перми «ПЕРМЬ БАСКЕТ 2026». Желаю всем участникам интересной и честной борьбы – пусть победит сильнейший», – отметил, приветствуя участников, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В Суперфинале ПФО сыграют сильнейшие студенческие команды округа – юноши и девушки. Напомним, турнир проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект создает условия для развития спортивного досуга в образовательных организациях и популяризации уличного баскетбола.

На окружном Суперфинале Самарскую область представляют: женская команда Самарского государственного технического университета: Дарья Львова, Валерия Камынина, Анастасия Точилина, Софья Перепечина, тренер Ольга Владимировна Костромина; мужская команда Приволжского государственного университета путей сообщения: Сергей Евграшев, Андрей Поленов, Филипп Репин, Павел Хлыщенко, тренер Дмитрий Валерьевич Ермолаев.

Баскетболистки СамГТУ на групповом этапе сыграют в группе Б:

26 июня | 13:45 - Самарская область - Чувашская республика;

26 июня | 14:15 - Самарская область - Кировская область.

Команда ПривГУПС среди мужчин выступит в группе В:

26 июня | 15:00 - Самарская область - Башкортостан

26 июня | 15:30 - Самарская область - Удмуртия

26 июня | 16:00 - Самарская область - Пензенская область

Трансляции в группе: vk.com/pfo3x3

Для проведения матчей на территории стадиона «Юность» оборудованы пять стационарных и 12 мобильных игровых площадок. Из них две площадки предназначены специально для юных участников Первенства Прикамья.

Стадион «Юность» – историческое для региона место в уличном баскетболе. Ранее здесь проходили крупные соревнования, собиравшие сотни игроков и болельщиков. После реконструкции спортивного объекта организаторы решили вернуть эту традицию.

За три дня участие в баскетбольном марафоне примут порядка 300 команд.

В Суперфинале ПФО среди студентов ВУЗов в борьбу за почетный трофей вступят 14 мужских и 14 женских команд.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО