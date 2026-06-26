Я нашел ошибку
Главные новости:
2 июля с 10:00 до 14:00 на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция для совершеннолетних жителей региона по профилактике и ранней диагностике рака кожи.
Самарцев приглашают пройти профилактический осмотр на набережной
Соревнования по тайскому боксу среди школьников проходили в Малайзии. В них участвовали более 1400 юных спортсменов из 100 стран.
Самарские спортсмены – победители первенства мира по тайскому боксу
26 июня в Перми стартовал большой баскетбольный праздник, объединивший одновременно пять турниров.
Главное событие уличного баскетбола Приволжья – Суперфинал ПФО 3×3
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги конкурса грантов для представителей креативных индустрий.
Названы лучшие региональные проекты в сфере креативных индустрий
25 июня 2026 года в Самаре прошла торжественная церемония награждения участников Областного патриотического проекта «Код Памяти».
Подведены итоги Областного патриотического проекта «Код Памяти»
На территории Самарской области осуществляют деятельность более 28 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет.
Каждый пятый представитель МСП в Самарской области относится к молодежи
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах с 29 июня по 2 июля в Самаре.
Сотрудники «РКС-Самара» проведут плановые ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе в Самаре
Впервые в своей истории команда Главного управления МЧС России по Самарской области (г. Тольятти) стала чемпионом соревнований по функциональному многоборью «БАТЛЫ 2.0».
Сотрудники МЧС Тольятти победили в городском турнире по кроссфиту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.63
0.86
EUR 85.77
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главное событие уличного баскетбола Приволжья – Суперфинал ПФО 3×3

124
26 июня в Перми стартовал большой баскетбольный праздник, объединивший одновременно пять турниров.

26 июня в Перми стартовал большой баскетбольный праздник, объединивший одновременно пять турниров. Спортсмены разыграют награды чемпионата и первенства Пермского края по баскетболу 3х3, чемпионата Перми, определят сильнейших в турнире по уличному баскетболу среди семейных команд и в соревнованиях среди участников боевых действий и ветеранов СВО. Главным событием станет Суперфинал по баскетболу 3х3 среди студентов вузов Приволжского федерального округа.

«Сегодня баскетбольная Пермь вновь принимает лучшие студенческие команды высших учебных заведений регионов нашего округа. Баскетбол ПФО 3х3 охватывает все возрастные категории, и особенно приятно, что руководство Пермского края впервые организовало наш баскетбольный праздник в формате стритбола на уличных площадках, объединив его с Чемпионатом и Первенством Пермского края и города Перми «ПЕРМЬ БАСКЕТ 2026». Желаю всем участникам интересной и честной борьбы – пусть победит сильнейший», – отметил, приветствуя участников, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В Суперфинале ПФО сыграют сильнейшие студенческие команды округа – юноши и девушки. Напомним, турнир проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект создает условия для развития спортивного досуга в образовательных организациях и популяризации уличного баскетбола.

На окружном Суперфинале Самарскую область представляют: женская команда Самарского государственного технического университета: Дарья Львова, Валерия Камынина, Анастасия Точилина, Софья Перепечина, тренер Ольга Владимировна Костромина; мужская команда Приволжского государственного университета путей сообщения: Сергей Евграшев, Андрей Поленов, Филипп Репин, Павел Хлыщенко, тренер Дмитрий Валерьевич Ермолаев.

Баскетболистки СамГТУ на групповом этапе сыграют в группе Б:

26 июня | 13:45 - Самарская область - Чувашская республика;

26 июня | 14:15 - Самарская область - Кировская область.

Команда ПривГУПС среди мужчин выступит в группе В:

26 июня | 15:00 - Самарская область - Башкортостан

26 июня | 15:30 - Самарская область - Удмуртия

26 июня | 16:00 - Самарская область - Пензенская область

Трансляции в группе: vk.com/pfo3x3

Для проведения матчей на территории стадиона «Юность» оборудованы пять стационарных и 12 мобильных игровых площадок. Из них две площадки предназначены специально для юных участников Первенства Прикамья.

Стадион «Юность» – историческое для региона место в уличном баскетболе. Ранее здесь проходили крупные соревнования, собиравшие сотни игроков и болельщиков. После реконструкции спортивного объекта организаторы решили вернуть эту традицию.

За три дня участие в баскетбольном марафоне примут порядка 300 команд.

В Суперфинале ПФО среди студентов ВУЗов в борьбу за почетный трофей вступят 14 мужских и 14 женских команд.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
284
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
609
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
704
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
25 июня 2026  13:12
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
798
День молодёжи отметят в Самаре
25 июня 2026  10:45
День молодёжи отметят в Самаре
894
Весь список