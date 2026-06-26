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«Тени забытых странствий»: концерт в СОУНБ проводит гостей в удивительные миры Востока

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1 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Тени забытых странствий».

1 июля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Тени забытых странствий». В программу войдут произведения Георгия Гурджиева и Томаса де Гартмана, раскрывающие таинственную глубину восточной культуры через тибетские, афганские и персидские мотивы.
Георгий Гурджиев – известный философ, писатель, сценарист и путешественник, имя которого хорошо знакомо людям из разных сфер деятельности. Также Георгий Иванович писал музыку, отражая в ней свои впечатления, эмоции и мысли, рождённые странствиями по землям Среднего Востока. При этом он не владел нотной грамотой, поэтому мелодии, которые носил в своей восприимчивой душе, воплощал в жизнь с помощью близкого друга, композитора Томаса де Гартмана.
В загадочные миры танцев дервишей, афганских мелодий, персидских песен, тибетских ритмов и другой экзотики гостей «Нового пространства» проведут самарский пианист Павел Филь и музыкант-мультиинструменталист Василий Коростелёв, мастер игры на дудуке, флейте и перкуссионных инструментах. Артисты не только исполнят произведения, которые довольно редко звучат для публики, но и расскажут об их создании, а также о творческом пути и судьбах авторов.
О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе нашей библиотеки «ВКонтакте».
1 июля 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Цена полного билета – 350 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) – 200 руб. Билеты можно приобрести в галерее «Новое пространство».
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Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

Теги: Самара

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