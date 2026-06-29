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Объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».
29 июня 2026
20:17
377
На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».
Режим «Ковер» снят.
Теги:
Самара
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