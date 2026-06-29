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В 13:30, 29 июня, на автодороге Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки произошло столкновение двух автомобилей: Lada Granta и Камаз с последующим съездом в кювет легкового автомобиля Lada Granta.
Сегодня в Сергиевском районе произошли два ДТП с пострадавшими
29 июня водолазы Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили водолазные поиски около города Жигулевск на реке Волга.
Около Жигулевска на Волге  во время рыбалки утонул молодой человек
В наземном общественном электротранспорте Самары впервые начали подключать кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульты вневедомственной охраны.
Кнопками тревожной сигнализации оснастят наземный электротранспорт в Самаре
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Объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».
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Самара примет участие в фотовыставке к 35-летию Союза российских городов
По итогам заседания Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко 32 проекта от некоммерческих организаций Самары стали победителями конкурса Фонда президентских грантов.
Более 30 самарских проектов - победители второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года
Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам.
Ракетная опасность в Самарской области
Пенсионерка 28.06.2026 года примерно в 09.00 часов вышла из дачного массива СНТ Сокские Просторы в Красноярском районе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Полицейскими разыскивается без вести пропавшая жительница Красноярского района.
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Объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».

377
Режим «Ковер» снят.

На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ «Ракетной опасности».

Режим «Ковер» снят.

Теги: Самара

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