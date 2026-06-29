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Самара вошла в число участников фотовыставки «Городская эволюция. 35 лет развития», которая откроется 2 июля в Москве и будет приурочена к 35-летнему юбилею Союза российских городов.
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Самара примет участие в фотовыставке к 35-летию Союза российских городов

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Самара вошла в число участников фотовыставки «Городская эволюция. 35 лет развития», которая откроется 2 июля в Москве и будет приурочена к 35-летнему юбилею Союза российских городов.

Самара вошла в число участников фотовыставки «Городская эволюция. 35 лет развития», которая откроется 2 июля в Москве и будет приурочена к 35-летнему юбилею Союза российских городов. Экспозиция покажет, какой путь прошли российские муниципалитеты с 1990‑х годов до сегодняшних дней, в том числе в благоустройстве и модернизации городской инфраструктуры.

От Самары на выставке будет представлена Набережная реки Волга, которая считается одной из самых длинных речных набережных в России, музей-галерея «Заварка», который считается уникальным памятником самарского деревянного зодчества, а также крупнейший креативный кластер Самары - Центр труда и отдыха «Станкозавод».

Также в экспозиции будут представлены достижения еще 20 городов - активных членов Союза, среди которых Москва, Архангельск, Благовещенск, Великий Новгород, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск и Челябинск. Организаторами выступают Союз российских городов, созданной по инициативе мэров в 1991 году и сегодня объединяющей 107 муниципалитетов, при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Общественной палаты Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Торжественное открытие выставки состоится 2 июля в 12:00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 28. Там же она будет работать по 31 июля включительно. Вход свободный.

Теги: Москва Самара

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