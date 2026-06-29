Около Жигулевска на Волге  во время рыбалки утонул молодой человек

29 июня водолазы Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили водолазные поиски около города Жигулевск на реке Волга. Там во время рыбалки утонул молодой человек 2003 года рождения. В 09.05 водолазы приступили к обследованию дна. В ходе проведения поисковых работ, утонувшего обнаружили на глубине четырех метров и доставили до береговой линии. В 11.00 водолазные поиски на месте происшествия были окончены. На месте происшествия работали 3 водолаза, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото( Поисково-спасательная служба Самарской области