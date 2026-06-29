Какие фильмы можно посмотреть в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой недле

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю



1 июля (среда):

17.20 – 17.50 «Время героев» (документальный, 2016г., 12+)

18.00 - 19.35 «Донбасс.Окраина» (2018г, 12+)

19.45- 21.30 «Марш-бросок» (2003г., 18+)



2 июля (четверг):

17.00-18.35 «Свадьба в Малиновке» (1967г., 0+)

18.40 -20.40 «Лев Яшин» (2019г., 6+)

20.45 - 22.45 Фестиваль "Земля открытий"



3 июля (пятница):

17.00 – 18.30 «Жандарм из Сен-Тропе» (1964г., 6+)

18.40 – 20.20 «Ангелы Чарли» (2000г., 12+)

20.30 – 22.30 «Ночной дозор» (2004г., 18+)



4 июля (суббота):

16.30-17.50 «Я шагаю по Москве» (1964г., 12+)

18.00-20.00 «Римские каникулы» (1953г, 12+)

20.10-22.30 «Пророк. ИСТОРИЯ Александра Пушкина» (2024г., 12+)



5 июля (воскресенье):

17.00-17.40 Мультфильмы («Неуловимый Фунтик», 1986г, 0+ «Фунтик и сыщики», 1986г, 0+ «Фунтик и старушка с усами», 1987г, 0+ «Фунтик в цирке», 1988г, 0+)

17.50- 19.05 «Усатый нянь» (1978г., 0+)

19.15-20.35 «Частное пионерское» (2013г., 6+)

20.45-22.30 «Восточный ветер» (2013г., 12+)

Фото: Самарская набережная