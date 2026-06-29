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В Самарской области стартовали профильные смены Движения Первых

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В Самарской области дан старт первой региональной профильной смене «Смены Первых. Сквозь время».

В Самарской области дан старт первой региональной профильной смене «Смены Первых. Сквозь время». Всего региональное отделение Движения Первых организует для школьников пять тематических смен, которые пройдут летом и осенью. В них примут участие 1 195 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков Самарской области.
Основной площадкой стал Молодёжный центр «Лесная сказка» в Кинельском районе. Первая смена продлится до 5 июля, её участники - 255 школьников. Ещё три смены запланированы с 7 по 15 июля, с 17 по 25 июля и с 27 июля по 4 августа. Пятая смена состоится осенью, о датах будет объявлено дополнительно.
«Мы стремимся, чтобы каждый ребёнок провёл лето с пользой. «Смены Первых» — это возможность не только отдохнуть, но и развить навыки, найти новых друзей и раскрыть свои таланты. Мы подготовили насыщенную программу, которая запомнится надолго и, возможно, определит дальнейший путь ребят», - рассказала Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Тематика смен — «Лаборатория по изучению путешествий во времени». По сюжету учёный ломает машину времени и теряет кристаллы, необходимые для её запуска. Чтобы помочь ему, участники отправляются в путешествие по разным историческим эпохам: Древней Руси, временам Петра Первого, СССР, современной России и будущему. 
Во время смен ребят ждут мастер-классы по ораторскому искусству, игротехнике, командообразованию и креативному мышлению. Школьники научатся организовывать события для своих школ и колледжей, а также вдохновят друг друга на новые проекты.
«Мы только приехали, а уже чувствуем невероятную атмосферу. Очень интересно погружаться в разные эпохи, узнавать новое и находить единомышленников. Я приехала за новыми знаниями и уверена, что эти дни станут самыми яркими в этом году. Вожатые подготовили столько активностей!», — рассказала участница Смен Алия Холина.
На открытии смены прошла «Классная встреча» с заместителем председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по стратегическому развитию Олесей Мокеевой. Она рассказала о возможностях Движения и о проектах, в которых могут участвовать школьники.
До 7 июля открыта регистрация на четвёртую смену по ссылке: vk.cc/cYa5Bm. Участие бесплатное. Присоединяйтесь к «Сменам Первых» – проведите лето незабываемо!

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» – крупнейшее российское сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за её пределами. 
Участниками Движения Первых являются более 15 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 54 тыс. первичных отделений. Работа Движения реализуется на основе добровольной занятости детей и молодёжи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, социальной защиты и на предприятиях. Среди участников – 12 млн обучающиеся школ, колледжей и вузов, более 2 млн человек зарегистрированы в качестве наставников.
Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодёжью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации. 
Проекты Движения Первых реализуются по национальному проекту «Молодёжь и дети», в частности, федеральных проектов «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия - страна возможностей». В числе флагманов: Всероссийский проект «Большая перемена», Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», Всероссийская программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Походы Первых. Больше, чем путешествие», Всероссийский проект «Благо твори», Всероссийский проект «Звучи», Всероссийский проект «Первые в науке», Всероссийский проект «Безопасность в Движении», Всероссийский проект «Литературный марафон», Всероссийский проект «Первый студенческий», Всероссийский проект «Первые в профессии», Всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна», Всероссийский проект «КВН.Первые», Всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего», а также конкурс лучших проектов для детей и молодёжи «Конкурс первичных отделений Движения Первых».

 

фото: Движение Первых Самарской области

Теги: Самара

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