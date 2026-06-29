Более 20 тысяч жителей региона приняли участие в мероприятиях ко Дню молодежи 

27 июня по всей России под лозунгом «Мечта. Гордость. Единство» прошли мероприятия Дня молодёжи. В Самарской области масштабные события были организованы по всей губернии, их участниками стали более 20 тысяч человек.

«Молодое поколение – это не просто будущее, это наш интеллектуальный, творческий и трудовой потенциал. Каждый раз, когда предлагаете нестандартные решения на работе, запускаете стартапы или просто высказываете свое мнение – вы формируете повестку. А мы, региональное правительство, со своей стороны, готовы быть платформой для ваших инициатив. Уже сейчас в Самарской области есть все для личностного и профессионального роста: научно-образовательная база, огромный промышленный потенциал. Уникальные возможности открывает нацпроект «Молодежь и дети», который запущен по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина», - обратился в День молодежи губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов отметил, что в Самарской области единый всероссийский девиз Дня молодежи-2026 наполнили особым смыслом. «В этом году День молодёжи по всей стране прошёл под девизом «Мечта. Гордость. Единство», и Самарская область наполнила эти слова делами. Мечта - это наука и большие открытия, к которым стремится наша молодёжь это наука и большие открытия, к которым стремится наша молодёжь, ведь Самарская область была и остаётся космическим, инженерным регионом. Гордость - это встречи с нашими Героями и помощь тем, кто сейчас на фронте. Единство – День молодежи собрал людей разных культур и интересов от областной столицы до самых малых сёл. Молодёжь Самарской области показала, что она активная, неравнодушная и готовая делать регион сильнее», – министр Владимир Усов.

В Самаре День молодежи прошел на двух площадках - в Молодёжном центре и на Софийской набережной. Уличное пространство у Молодежного центра превратилось в зону отдыха с диджей-сетами и арт-объектами. Один из них создали молодые художники, которые расписали трёх «Арт-Коней», изобразив космос, Волгу, а также слова «молодость» и «единство».

Ведущие молодёжные сообщества региона развернули в центре интерактивные зоны. Движение Первых провело мастер-класс по историко-бытовым танцам, украсило «Древо желаний» и устроило викторину «Открой для себя Код молодёжи России». Здесь же четырнадцатилетним ребятам вручили первые паспорта в рамках программы «Мы - граждане России».

Также в Молодежном центре работала выставка крупнейших работодателей региона, а студии звукозаписи и медиа помогали гостям создавать контент для соцсетей. На десятках площадок шли квизы, лекции и мастер-классы. Тему науки раскрыли квиз «Знание.Наука» и лекция о применении нейросетей в профессии. Команда Show Today провела нетворкинг-шоу, а специалисты Центрального банка устроили финансовые игры и консультации по личному бюджету.

Для желающих принести пользу «здесь и сейчас» была оборудована специальная площадка. Гости помогали собирать гуманитарную помощь, писали письма на фронт, проходили типирование доноров костного мозга. В Центре патриотического воспитания учили управлять дроном и оказывать тактическую помощь. Ресурсный центр развития добровольчества провёл мастер-класс по первой помощи и квиз о донорстве, а Волонтёры Победы устроили интерактивную игру об истории страны. На этой же площадке ветеран СВО, кавалер трёх орденов Мужества Артём Светлолобов наградил победителей областного смотра военно-патриотических объединений.

В актовом зале активисты молодёжных и патриотических организаций встретились с настоятельницей Покровского Александро-Чагринского монастыря игуменьей Михаилой (Солодухиной). В формате открытого диалога она рассказала о своём жизненном пути и о том, как духовные ориентиры помогают молодым людям в выборе профессии и в жизни.

Вечером в кинотеатре «Филин» на Софийской набережной прошли танцевальные баттлы, где определился победитель регионального этапа премии «КАРДО» в номинации «хип-хоп». Им стала Софья Васильева. Она представит Самарскую область в гранд-финале во Владивостоке.

В Тольятти мероприятия Дня молодежи проходили с 24 по 27 июня. Горожане плели маскировочные сети и паракордовые браслеты, участвовали во встречах с Героями России и участниками СВО, прорабатывали свои идеи на проектной сессии с экспертами «Росмолодёжь.Гранты», проходили онлайн-викторину о культуре народов России.

В Сызрани в ФОК «Надежда» наградили активистов, волонтёров и отличников учёбы. В рамках мероприятия работали четыре тематические площадки: «Патриот», «Креативщик», «Чемпион» и «Профессионал». Желающие могли попробовать себя в разных видах танцев, поучаствовать в творческих, образовательных и патриотических интерактивах и мастер-классах.

В Новокуйбышевске День молодёжи прошёл на нескольких площадках. Центром праздника стал Дворец культуры с арт-пространством «Молодёжный квартал». На стадионе «Нефтяник» состоялись соревнования по волейболу и стритболу, в Доме молодёжных организаций - турниры по единоборствам и метанию ножей.

В Волжском районе организовали спектакль и квиз для работающей молодёжи. В Кинеле состоялась торжественная встреча главы городского округа с выпускниками-медалистами, а также прошел концертами и городской квест «Код молодёжи».

В этот же день в Самаре и Тольятти более 50 пар сыграли свадьбы, а молодые водители получили первые права и памятки о безопасном вождении от Госавтоинспекции и министерства молодёжной политики региона.

Фото: министерство молодежной политики Самаркой области