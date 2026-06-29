В губернии прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара вошла в число участников фотовыставки «Городская эволюция. 35 лет развития», которая откроется 2 июля в Москве и будет приурочена к 35-летнему юбилею Союза российских городов.
Самара примет участие в фотовыставке к 35-летию Союза российских городов
По итогам заседания Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко 32 проекта от некоммерческих организаций Самары стали победителями конкурса Фонда президентских грантов.
Более 30 самарских проектов - победители второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года
Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам.
Ракетная опасность в Самарской области
Пенсионерка 28.06.2026 года примерно в 09.00 часов вышла из дачного массива СНТ Сокские Просторы в Красноярском районе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Полицейскими разыскивается без вести пропавшая жительница Красноярского района.
В понедельник, 29 июня, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочей командировки в Москву принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке. Его провел заместитель Председателя Правительства Александр Новак.
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке
Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" с 1 по 5 июля.
Какие фильмы можно посмотреть в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой недле
В Самарской области дан старт первой региональной профильной смене «Смены Первых. Сквозь время».
В Самарской области стартовали профильные смены Движения Первых
В Центральную Россию в июле придет экстремальная жара
В Центральную Россию в июле придет экстремальная жара
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.06
1.43
EUR 87.4
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Начало»: психология и кино»
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

203
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Самарской области на 12 площадках – во всех городах и Красноярском районе.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Самарской области на 12 площадках – во всех городах и Красноярском районе. Ярмарка трудоустройства стала уже традиционным мероприятием, востребованным и соискателями, и работодателями. Второй год она проводится в рамках нацпроекта «Кадры».
Основной стала площадка в торговом центре «Гудок» в Самаре. С самого утра здесь собирались жители города.
«Для каждого из нас важно наличие хорошей и высокооплачиваемой работы, на которую хочется идти, - поприветствовал участников ярмарки заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов. – Ярмарка помогает найти такую работу, пройти собеседование с разными работодателями в одном месте, не тратя время на дорогу, а работодателям – найти специалистов.  Это важно для развития нашей области, для технологического суверенитета. Сегодня здесь много молодежи, желаю уже сейчас выбрать свое дело, и всем, кто пришел за новой работой, желаю ее найти».
На ярмарке были представлены не только работодатели, но и образовательные и общественные организации, проводились мастер-классы и другие активности.
«Сегодня свои вакансии предлагают ведущие предприятия региона, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Свои возможности презентуют наши Кадровые центры «Работа России», учебные заведения, работают различные площадки, в том числе «Сердце воина» для участников специальной военной операции, профориентационные площадки. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет полезным и интересным для молодежи и очень продуктивным для работодателей. Желаю, чтобы сегодня все получили на этом мероприятии то, за чем пришли».
На площадке в Самаре работал современный интерактивный стенд «Узнай себя в профессии», где с помощью технологий искусственного интеллекта посетители могли примерить на себя профессию мечты и увидеть, как они будут выглядеть в новой профессиональной роли. Организованы мастер-классы по номинациям региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», которые проходили в 2026 году в Самарской области. Посетителям предлагалось управление беспилотными летательными аппаратами, VR-погружение в профессию монтера пути от РЖД, обучение по использованию роботизированного манипулятора от компании «Тесвел», симулятор по управлению сельскохозяйственной техникой от Самарского государственного аграрного университета. Площадки работодателей не пустовали – один соискатель сменял другого. 
«Уже есть один вариант работы, который меня заинтересовал, - поделился посетитель ярмарки Игорь Федянин. - Мне важен размер зарплаты, хороший коллектив, и чтобы удобно добираться до места работы. Думаю, что такие мероприятия очень важны, каждый может себе что-то найти». 
В течение года Кадровые центра «Работа России» Самарской области проводят различные мероприятия для жителей и работодателей, узнать о них можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

 

 

Фото – Минтруда Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
28 июня 2026  12:46
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 28 июня местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град
1377
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
1247
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
1581
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
734
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
1103
Весь список