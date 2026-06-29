В губернии прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Самарской области на 12 площадках – во всех городах и Красноярском районе. Ярмарка трудоустройства стала уже традиционным мероприятием, востребованным и соискателями, и работодателями. Второй год она проводится в рамках нацпроекта «Кадры».

Основной стала площадка в торговом центре «Гудок» в Самаре. С самого утра здесь собирались жители города.

«Для каждого из нас важно наличие хорошей и высокооплачиваемой работы, на которую хочется идти, - поприветствовал участников ярмарки заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов. – Ярмарка помогает найти такую работу, пройти собеседование с разными работодателями в одном месте, не тратя время на дорогу, а работодателям – найти специалистов. Это важно для развития нашей области, для технологического суверенитета. Сегодня здесь много молодежи, желаю уже сейчас выбрать свое дело, и всем, кто пришел за новой работой, желаю ее найти».

На ярмарке были представлены не только работодатели, но и образовательные и общественные организации, проводились мастер-классы и другие активности.

«Сегодня свои вакансии предлагают ведущие предприятия региона, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Свои возможности презентуют наши Кадровые центры «Работа России», учебные заведения, работают различные площадки, в том числе «Сердце воина» для участников специальной военной операции, профориентационные площадки. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет полезным и интересным для молодежи и очень продуктивным для работодателей. Желаю, чтобы сегодня все получили на этом мероприятии то, за чем пришли».

На площадке в Самаре работал современный интерактивный стенд «Узнай себя в профессии», где с помощью технологий искусственного интеллекта посетители могли примерить на себя профессию мечты и увидеть, как они будут выглядеть в новой профессиональной роли. Организованы мастер-классы по номинациям региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», которые проходили в 2026 году в Самарской области. Посетителям предлагалось управление беспилотными летательными аппаратами, VR-погружение в профессию монтера пути от РЖД, обучение по использованию роботизированного манипулятора от компании «Тесвел», симулятор по управлению сельскохозяйственной техникой от Самарского государственного аграрного университета. Площадки работодателей не пустовали – один соискатель сменял другого.

«Уже есть один вариант работы, который меня заинтересовал, - поделился посетитель ярмарки Игорь Федянин. - Мне важен размер зарплаты, хороший коллектив, и чтобы удобно добираться до места работы. Думаю, что такие мероприятия очень важны, каждый может себе что-то найти».

В течение года Кадровые центра «Работа России» Самарской области проводят различные мероприятия для жителей и работодателей, узнать о них можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Фото – Минтруда Самарской области