В Самаре скончалась врач-офтальмолог высшей категории Елена Калачёва

На 62 году жизни после тяжелой болезни скончалась врач-офтальмолог высшей категории офтальмологического микрохирургического отделения №2 больницы им. Т.И.Ерошевского Елена Калачёва.



Более 20 лет она посвятила работе в больнице, работала врачом-офтальмологом и офтальмохирургом. За годы практики Елена Витальевна помогла множеству пациентов вернуть зрение и качество жизни, проявляя высочайший профессионализм и мастерство хирургии.



Елена Витальевна всегда отличалась яркой, ясной позицией и твердостью убеждений. На неё можно было положиться в любой ситуации: в работе с пациентами, в коллегиальных решениях, в трудные минуты. Её ценили за человеческую доброту, чуткость и искреннее участие, а также за отзывчивость и готовность прийти на помощь.



Прощание с Еленой Витальевной состоится 30 июня в 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 151

Фото: минздрав СО