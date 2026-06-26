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Самарский: врач-анестезиолог покорил Эльбрус

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Врач-анестезиолог Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Артур Попов в День России, 12 июня достиг вершины Эльбруса – высочайшей точки Европы - 5642 метра.

Врач-анестезиолог Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Артур Попов в День России, 12 июня достиг вершины Эльбруса – высочайшей точки Европы - 5642 метра. Восхождение стало не только личным достижением, но и важным профессиональным опытом, а также примером для маленьких пациентов и их родителей.

Интерес к горам у Артура Сергеевича возник спонтанно в прошлом году, когда он решил провести отпуск с пользой для здоровья и духа. Первая попытка покорить восточную вершину Эльбруса оказалась неудачной – сказалась недостаточная подготовка. Однако врач не отступил: в течение года он усердно тренировался, сочетая велосипедные прогулки, тренажёрный зал и специальные анаэробные упражнения с использованием гипоксических масок, чтобы подготовить организм к работе в условиях разреженного воздуха.

«Это превзошло все ожидания. Человеку, который там не был, сложно представить, что такое гипоксия и как она влияет на организм. Я испытывал снижение сатурации до 75–85%, что соответствует состоянию пациентов с дыхательной недостаточностью. Работая в отделении реанимации и интенсивной терапии, я как врач анестезиолог-реаниматолог часто имею дело с маленькими пациентами в данном состоянии и теперь, после полученного личного опыта гипоксии на вершине горы я не только понимаю физиологию гипоксии, но и знаю, что чувствуют мои пациенты. Это восхождение стало самым тяжёлым и одновременно самым интересным приключением в моей жизни»,- поделился Артур Попов.

Специалист подчеркнул, что альпинизм положительно сказывается на здоровье при условии хорошей подготовки.

«После перенесенной гипоксии, во время восхождения на гору, повышается уровень гемоглобина, улучшается работа сердца и лёгких. Однако к таким нагрузкам нужно готовиться серьёзно – проходить медицинское обследование, заниматься кардиотренировками и быть готовым к тому, что будет сложнее, чем ожидаешь. По статистике, на вершине Эльбруса побывало всего 0,02% жителей России»,- отметил специалист.

Работая в детской больнице, Артур Сергеевич своим личным примером показывает юным пациентам и их родителям, что здоровый образ жизни, спорт и активный отдых – это доступно и увлекательно. В планах у врача – новые вершины: в скором времени он намерен покорить и Казбек.

«Здорово, когда люди проводят отпуск, прокачивая своё физическое и ментальное здоровье. В горах отдыхаешь душой, наслаждаешься видами и возвращаешься с новыми силами», – рассказал Артур Сергеевич.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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