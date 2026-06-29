Министр здравоохранения С О Андрей Орлов вручил награды специалистам отрасли

В министерстве здравоохранения Самарской области состоялась торжественное вручение наград медицинским работникам. Андрей Орлов поблагодарил коллег за работу и служение благородной миссии.

"Поощрение коллег за особый вклад в развитие медицины, участие в значимых мероприятиях и просто за добросовестный труд - это всегда радость для медицинского сообщества. Любая награда - это благодарность, а также возможность и вдохновение двигаться вперёд, совершенствоваться и достигать новые высоты. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья и плодотворной совместной работы во благо здоровья наших жителей", - подчеркнул министр.

Медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награжден заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед Самарской городской детской больницы № 2 Евгений Ковалев

медалью «За наставничество в здравоохранении» награждены:

главная медицинская сестра Сызранской центральной городской и районной больницы Антонина Литвина

главная медицинская сестра Самарского областного клинического онкологического диспансера Вероника Пятикоп

старшая медицинская сестра Самарской областной клинической больницы м. В.Д. Середавина Анфиса Убина

Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации награждены:

начальник отдела Самарафармации Оксана Бабенкова

заведующая фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер Красноярской центральной районной больницы Татьяна Беззубова

врач-рентгенолог Самарской областной клинической больницы имени Середавина Владимир Голубцов

главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Сергей Михайлов

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждена:

врач-акушер-гинеколог Самарского государственного медицинского университета Юлия Крыпаева

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены:

медицинская сестра Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Татьяна Следователева

заведующий отделением - врач-хирург Самарской городской клинической больницы № 8 Андрей Шестеркин

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

фельдшер скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Даниил Истомин

врач-анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Роман Машин

врач-хирург Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Алексей Фесюн

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области поощрены:

заместитель директора по организационно-методической работе Самарской областной станции скорой медицинской помощи Андрей Беляев

медицинский психолог Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Анна Варламова

медицинский психолог Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Екатерина Гуськова

фельдшер скорой медицинской помощи Самарской областной станции скорой медицинской помощи Сергей Самойличенко

Почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награжден:

врач-травматолог-ортопед Кинельской центральной районной больницы Дмитрий Нижарадзе.

Фото: минздрав СО