Всероссийская неделя охраны труда-2026 пройдет в «Сириусе»

XI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 7 по 10 октября 2026 года в университете «Сириус» в Сочи.

«Всероссийская неделя охраны труда за десять лет прошла большой путь, существенно расширив свой масштаб и спектр охватываемых тем. В условиях, когда предложение труда отстает от спроса, мы должны особенно тщательно подходить к вопросам улучшения условий труда работников, сохранению их жизни и здоровья. Ежегодные мероприятия ВНОТ помогают формировать комплексный подход к решению ключевых вызовов социально-трудовой сферы. В 2026 году XI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 7 по 10 октября в Сириусе», – сказала Заместитель Председателя Правительства, председатель оргкомитета по проведению ВНОТ Татьяна Голикова. Она добавила, что за последние 10 лет удалось добиться устойчивого снижения общего количества несчастных случаев на производстве, а объемы финансового обеспечения предупредительных мер ежегодно растут.

В 2026 году на полях ВНОТ, наряду с отраслевой выставкой, планируется отдельный кластер направления промышленной робототехники, а при поддержке ФМБА России особое внимание на выставочной экспозиции будет уделено промышленной медицине, реабилитации и восстановлению здоровья сотрудников.

«Главная тема ВНОТ-2026 - «Социально-ориентированные технологии – инструмент достижения национальных целей». В рамках форума нам предстоит обсудить концепцию «социальной ориентированности через современные решения», в которой здоровье человека труда является высшей ценностью и драйвером внедрения современных технологий. Программа охватит широкий спектр вопросов: от внедрения цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму до формирования новой культуры заботы на производстве», – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Также на полях ВНОТ предприятия представят центры демонстрации лучших практик и инвестиционного потенциала территорий. Кроме того, на выставке ВНОТ-2026 будут организованы специальные зоны тестирования новых материалов, СИЗ, инновационных продуктов и услуг.

В рамках ВНОТ-2026 традиционно пройдут мероприятия международного трека, Молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и конкурсов по охране труда.

Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором - Фонд Росконгресс.

Заявку на участие можно оставить по ссылке:

https://rusafetyweek.com/?utm_source=samaraoblast&utm_medium=organic&utm_campaign=site_vnot2026.

Фото – оргкомитет Всероссийской недели охраны труда