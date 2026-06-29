30 июня в регионе будет дождливо и ветренно

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 30 июня местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза, возможен град. Утром и днем местами усиление северо-западного, северного ветра, порывы 15-20 м/с».

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

- водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».