28 июня в регионе местами сильный дождь, гроза, до +21°С

28 июня в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями, ночью дождь, днем кратковременный дождь, ночью и днем местами сильный дождь, локально очень сильный, местами гроза, возможен град.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +16, +21°С

Температура воздуха 28 июня в Самаре ночью +12, +14°С, днем +18, +20°С.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: гроза, при грозе порывы ветра 15-18 м/с.