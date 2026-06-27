Смотрите кино по Пушкинской карте в «Художественном» в Самаре. Подборка фильмов, которые можно посмотреть с 25 июня по Пушкинской карте. Это отличный повод провести время с семьёй или друзьями и зарядиться новыми эмоциями!



Фильмы для всей семьи:



- Летом всякое бывает. Побег из Сколбора (6+)

Семейная фантастика о девочке, которая провалилась в виртуальную реальность.



- Малыш-каратист (12+)

Премьера первой в России спортивной драмы о боевых искусствах для всей семьи.



- Папа, купи пёсика - м/ф (6+) - со 2 июля 2026

Крутой мультфильм от создателей «Не одна дома».



- Робоняня (6+)

Не умеете воспитывать своих детей? Этот фильм о том, что будет, если этим займутся роботы.



- РАСПАКОВКА (6+)

Семейная комедия о приключениях популярного блогера.



Холоп 3 - х/ф 16+

Прилучный и Асмус в османском рабстве.



Важно: при посещении кинотеатра по Пушкинской карте обязательно возьмите с собой паспорт или фото паспортных данных.

Фото: минкульт СО