Смотрите кино по Пушкинской карте в «Художественном» в Самаре. Подборка фильмов, которые можно посмотреть с 25 июня по Пушкинской карте. Это отличный повод провести время с семьёй или друзьями и зарядиться новыми эмоциями!
Фильмы для всей семьи:
- Летом всякое бывает. Побег из Сколбора (6+)
Семейная фантастика о девочке, которая провалилась в виртуальную реальность.
- Малыш-каратист (12+)
Премьера первой в России спортивной драмы о боевых искусствах для всей семьи.
- Папа, купи пёсика - м/ф (6+) - со 2 июля 2026
Крутой мультфильм от создателей «Не одна дома».
- Робоняня (6+)
Не умеете воспитывать своих детей? Этот фильм о том, что будет, если этим займутся роботы.
- РАСПАКОВКА (6+)
Семейная комедия о приключениях популярного блогера.
Холоп 3 - х/ф 16+
Прилучный и Асмус в османском рабстве.
Важно: при посещении кинотеатра по Пушкинской карте обязательно возьмите с собой паспорт или фото паспортных данных.
Фото: минкульт СО