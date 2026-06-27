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В Самарском художественном музее состоялось открытие сразу трех масштабных выставочных проектов

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В Самарском художественном музее состоялось открытие сразу трех масштабных выставочных проектов, объединивших историю, искусство и мечту о будущем.

В Самарском художественном музее состоялось открытие сразу трех масштабных выставочных проектов, объединивших историю, искусство и мечту о будущем.

Центральным событием стала выставка «Человек мечтает о полете», приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. Особое место в экспозиции занимают произведения советской графики, посвященные покорению космоса, уникальная коллекция тематического фарфора, а также макеты современных ракет-носителей, предоставленные АО «РКЦ «Прогресс».

Главной премьерой стала впервые представленная в Самаре модель перспективного космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Почетными гостями открытия стали ветераны и сотрудники предприятия.

Также начала работу выставка «Деревня Пирогово», знакомящая зрителей с редко экспонировавшимися более сорока лет акварелями выдающегося русского художника Артура Фонвизина. Посетители смогут увидеть пейзажи и знаменитые цветочные натюрморты мастера, наполненные светом и особой лирикой.

Третьим проектом стала выставка «Вокруг чашки», представляющая коллекцию советского художественного фарфора из собрания Павла и Риммы Циопич.

Экспозиция позволяет проследить развитие отечественного декоративно-прикладного искусства с конца 1930-х до 1990-х годов.

Мероприятие посетила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Праздничную атмосферу вечера дополнили концерт саксофониста Николая Винцкевича, выступление самарской блюз-группы «Хвостов и К» и поэта Наташи Ростовой.

Три выставки, разные по тематике и художественному языку, объединяет главное — рассказ о человеке, его стремлении к красоте, созиданию и новым открытиям.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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