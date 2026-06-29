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«Земский доктор»: в Волжской больнице работает новый врач-стоматолог-хирург

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В стоматологическом отделении Волжской районной клинической больницы в Кошелев-Парке работает врач-стоматолог-хирург Юрий Некрасов. Он трудоустроился в учреждение в рамках программы «Земский доктор».

В стоматологическом отделении Волжской районной клинической больницы в Кошелев-Парке работает врач-стоматолог-хирург Юрий Некрасов. Он трудоустроился в учреждение в рамках программы «Земский доктор».

Решение о трудоустройстве в Волжскую больницу было связано с желанием сосредоточиться исключительно на хирургическом направлении.

«Мне стало интересно работать в новой поликлинике, в новом коллективе. Здесь много молодых специалистов, работа захватывает. Я всегда хотел заниматься только хирургией, и сейчас у меня есть такая возможность. Развиваться в одной области – это здорово», – рассказал врач.

Коллеги встретили его тепло, а удобное расположение поликлиники позволило сохранить короткий маршрут до работы.

«Единовременная выплата по федеральной программе стала приятным бонусом, – отметил специалист, – Я планирую долго работать на этом месте, и возможность участвовать в программе стала хорошим подспорьем».

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

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