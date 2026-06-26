«Земский доктор»: в Ставропольской больнице увеличивается число специалистов

С 2024 года в Ставропольскую центральную районную больницу трудоустроились 26 специалистов благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер", в том числе в 2025 году коллектив пополнили 7 специалистов – 5 врачей и 2 средних медработника. В 2026-м ещё 3 специалиста – 2 врача и 1 фельдшер. В ближайшее время штат сотрудников пополнят врачи-педиатры, эндокринолог, стоматолог и акушер-гинеколог.



В апреле 2026 года во врачебную амбулаторию села Подстёпки трудоустроилась врач-терапевт Елена Ковалёва. Её стаж в медицине – 20 лет. Решение о смене работы было связано с переездом в собственный дом в селе.



«Участие в программе «Земский доктор» – хорошая поддержка, особенно для многодетной семьи. Работа на участке позволяет сосредоточиться на главном – здоровье пациентов, а близость к дому и удобный график дают больше времени для семьи», – рассказала Елена Ивановна.



Для приезжающих специалистов в Ставропольской больнице предусмотрены меры поддержки: предоставляется служебное жильё, в селе Васильевка организована компенсация аренды, а при необходимости врачам помогают с устройством детей в детские сады – администрация района всегда идёт навстречу.



«Кадровая программа даёт специалистам не только финансовую поддержку, но и уверенность в завтрашнем дне. Это помогает нам закреплять опытных врачей и фельдшеров на селе, где они особенно востребованы», – подчеркнул главный врач Расим Мударисов.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО