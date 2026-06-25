Клиники СамГМУ стали площадкой для апробации нового хирургического оборудования

Клиники Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) были выбраны в качестве одной из площадок для апробации нового интраоперационного навигационного аппарата MARS. Оборудование, предоставленное московскими коллегами, позволяет хирургам в режиме реального времени оценивать кровоснабжение околощитовидных желез во время операций на щитовидной железе. Апробация успешно завершена — за три недели в клинике выполнено 12 оперативных вмешательств: у 8 пациентов — по поводу заболеваний щитовидной железы, у 3 — по поводу гиперпаратиреоза (заболеваний околощитовидных желез) и у 1 пациентки — сочетанная операция (удаление аденомы околощитовидной железы и узлового зоба).

Как рассказал заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ, профессор Игорь Макаров, суть метода заключается во внутривенном введении специального красителя — индоцианина зеленого. Препарат окрашивает ткани щитовидной и околощитовидных желез, а лазерная установка, зафиксированная над операционной раной, передает изображение на монитор.

«Исследование проводится дважды: до удаления патологически измененных тканей и после, — объясняет Игорь Макаров. — Это позволяет увидеть уровень кровоснабжения желез и сравнить показатели. На экране появляется специальная кривая, мы можем измерить площадь в пикселях до и после операции, а затем сделать выводы».

Особенно ценной новая технология оказалась в сложных диагностических случаях. В ходе одной из операций у пациентки с гиперпаратиреозом наблюдались так называемые дискордантные данные: УЗИ показывало одно, сцинтиграфия — другое, компьютерная томография не давала однозначной картины. «Благодаря аппарату MARS мы смогли обнаружить две патологически измененные околощитовидные железы и удалить их», — подчеркнул хирург.

Профессор Макаров отметил, что ранее для поиска аденом околощитовидных желез использовали УЗИ, сцинтиграфию и 3D-моделирование. Однако новый метод стал дополнительным инструментом, который повышает уровень безопасности хирургического вмешательства.

«Конечно, эти операции мы проводим и без данного препарата, — говорит Игорь Макаров. — Но суть в том, что мы повышаем уровень безопасности хирургии. Метод позволяет быстрее найти околощитовидную железу, отличить её от жировой ткани или лимфатического узла, а также оценить её кровоснабжение, чтобы правильно вести послеоперационный период».

Все операции выполнялись с использованием нейромониторинга — оборудования, позволяющего сохранить возвратные гортанные нервы и предотвратить нарушение голосовой функции. Оно было приобретено в рамках гранта научно-образовательного центра «Инженерия будущего». «Мы оперировали с нейромонитором и аппаратом MARS одновременно, — уточняет профессор Макаров. — Нейромонитор позволяет не повредить возвратные гортанные нервы, а MARS помогает оценить состояние околощитовидных желез и предотвратить послеоперационные осложнения, такие как онемение, покалывание в пальцах рук и ног, связанные с гипокальциемией».

За время апробации хирурги СамГМУ накопили достаточный клинический опыт и высоко оценили потенциал метода.