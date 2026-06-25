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Пять лет с «Другим Делом»: жители Самарской области вошли в крупнейшее сообщество саморазвития в России

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Пять лет с «Другим Делом»: жители Самарской области вошли в крупнейшее сообщество саморазвития в России

Программа «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» отмечает пятилетие. Проект, который начинался как сервис полезных привычек, за это время трансформировался в масштабную среду для всестороннего развития: к нему присоединились более 7,8 млн участников из всех регионов России, в их числе – жители Самарской области.

С самого начала в основе проекта «Другое Дело» была простая идея: полезные действия тоже заслуживают поддержки. Пользователи выполняют задания в разных направлениях – обучение, экология, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство, культура и творчество, патриотическое воспитание, помощь животным и другие социально значимые сферы – получают баллы и выбирают за них призы от проекта и партнеров. За пять лет пользователи выполнили полезные задания свыше 26,5 млн раз и получили более 2,3 млн призов для личностного и карьерного роста, образования, путешествий, творчества и саморазвития.

«Другое Дело» – один из самых динамичных проектов Президентской платформы. Он появился в цифровой среде, где сегодня живет молодежь: в телефоне, в мини-приложениях, в игровых механиках, в быстрых форматах вовлечения. Но самое важное – проект переводит это внимание в полезное, созидательное русло. Ребята проводят время онлайн и учатся, волонтерят, помогают людям, животным, благотворительным фондам, занимаются спортом, экологией, культурой. Сегодня 34% всех заданий в сервисе приходится на волонтерство и помощь людям – это самая популярная категория. Для нас это очень важный показатель: несмотря на цифровой формат, молодежь остается осознанной, деятельной и готовой помогать. За пять лет проект «Другое Дело» вырос в экосистему саморазвития с большим сообществом единомышленников. Спасибо всем участникам и команде проекта! Уверен, впереди еще много добрых дел!» – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В Самарской области участниками сервиса «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 223 300 жителей. Они выполнили 633 000 полезных заданий и накопили за их выполнение более 186 млн баллов.

За пять лет проект стал полноценной партнерской платформой, где принцип «Благодарить – это нормально» поддерживают государственные институты, бизнес, НКО, культурные и образовательные организации. В число партнеров сервиса входит более 700 организаций.

Сегодня участникам доступно более 2 600 заданий и свыше 800 видов призов. Ежегодно к проекту присоединяется около 1 млн человек, а самой активной аудиторией остаются подростки и молодежь в возрасте 14–20 лет – их свыше 2,6 млн. Молодые люди 21-24 лет также проявляют высокую вовлеченность в сервисе – их количество превышает 1,4 млн. Почти 1,7 млн человек – это люди старше 36 лет.

В юбилейный год «Другое Дело» запускает новые спецпроекты по ключевым направлениям своей работы – экологии, волонтерству, спорту, культуре и обучению. Все они встроены в логику 2026 года, объявленного Годом единства народов России: через игровые механики, задания и поездки участники открывают для себя регионы, традиции, истории людей и культурное многообразие страны.

В сервисе стартовал марафон заданий «Пять лет вместе». Участники марафона смогут зарегистрироваться в нем в период с 25 июня по 24 июля и, одержав победу, получить призы: электросамокат, смартфон, умную и портативную колонки и многое другое.

«Добро заДело!» объединит волонтерские команды из разных регионов России. Участники будут помогать приютам для животных, хосписам и благотворительным фондам, а самые активные команды отправятся в Москву на Международный форум #МЫВМЕСТЕ – площадку, где встречаются добровольцы со всей страны. Для ребят это возможность не просто представить свои проекты, но и познакомиться с единомышленниками.

«Спорт – это Другое Дело» – спецпроект, раскрывающий спорт через истории людей. Участники узнают о спортсменах из разных регионов, их судьбах, мотивации, личных победах и пути к результату. Проект показывает, что спорт – это не только медали и рекорды, а характер, дисциплина, сила команды и пример, который может вдохновить других.

«Дело времени» посвящен культуре и памяти поколений. Участники соберут истории членов своих семей – от 1980-х до современности и помогут воссоздать живой портрет молодежной культуры разных эпох. Итогом станет мультимедийный портал, где личные воспоминания сложатся в общую историю страны.

«Дело говоришь» познакомит участников с историей, традициями, языковым и культурным многообразием регионов России. Через задания ребята будут узнавать, как говорят, живут, празднуют, хранят семейные и национальные традиции в разных уголках страны, а победители отправятся в образовательное путешествие в Дагестан.

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