Самарские власти отказываются от комплексной застройки рядом с дачей со слонами

Министерство градостроительной политики Самарской области опубликовало проект приказа, которым отменяется решение о комплексном развитии территории в районе улицы Советской Армии, 3-й и 4-й просек в Октябрьском районе Самары. Региональные власти пошли на этот шаг после того, как местные жители выступили против застройки и попросили сохранить зеленую зону у берега Волги.

Речь идет об участке рядом с пляжем под спуском улицы Советской Армии, по соседству с памятником архитектуры — дачей Головкина, известной как «дача со слонами». Изначально под снос предполагались дома № 260, 272, 276, 278, 280, 288, а затем к списку добавили и дом № 284 по той же улице.

В январе 2024 года провели аукцион на право застройки с начальной ценой 2 млн рублей. Единственным претендентом стало воронежское ООО СЗ «Развитие и Партнеры», однако его не допустили к торгам, и аукцион признали несостоявшимся, пишет Самарская газета.