Спрос на аренду изб в Самарской области вырос в 2,1 раза: аутентичный отдых в тренде

Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растёт: этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма.

Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов: в Саратовской области число бронирований выросло на 146%, в Волгоградской — на 122%, в Самарской — на 116%, в Орловской — на 85%, а в Республике Алтай — на 80%.

Избу обычно снимают на 3 ночи для компании из 6 человек. Дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае — по 7 дней.

Средняя стоимость посуточной аренды составляет 12 300 рублей. Самые доступные варианты можно найти в Алтайском крае (5 600 рублей), Псковской области (7 300 рублей) и Красноярском крае (7 400 рублей). Дороже арендовать избу в Пермском крае (19 700 рублей) и Московской области (18 400 рублей).

Бронируют избы заранее — в среднем за 52 дня до поездки. Дольше всего планируют путешествия в Астраханскую область (дома там выбирают за 110 дней) и Дагестан (100 дней). А вот в Кемеровскую область и Красноярский край едут довольно спонтанно: там варианты жилья бронируют за 15 дней и 21 день соответственно.