Новая лыжная база может появиться в Самарской области

Лыжная база и лыжероллерная трасса могут появиться в Сызрани на территории урочища «Монастырская гора». О планах по созданию новой спортивной точки притяжения сообщил мэр города Сергей Володченков на приёме жителей по личным вопросам.

Инициатива по обустройству лыжной инфраструктуры давно обсуждается в сообществе сызранских лыжников. Один из вопросов мэр детально проработал вместе с участником СВО Дмитрием Нянькиным и председателем федерации лыжного спорта Львом Серебряковым. Дмитрий Нянькин сам занимался лыжными гонками, получил тяжелое ранение в зоне СВО, но продолжает активно тренироваться и выступать за развитие массового спорта. Как участник региональной «Школы героев» он представил проект лыжероллерной трассы, которую планируют проложить между линией электропередачи и урочищем «Монастырская гора».

По словам главы города, комитет по строительству и архитектуре уже подготовил планировочное решение по будущей трассе. До 27 июля чиновникам поручено сформировать земельный участок под объект. Управление по развитию физической культуры и спорта должно подготовить пакет документов для включения проекта в программу по устройству плоскостных спортивных площадок, что позволит рассчитывать на финансирование и поэтапную реализацию.

Отдельно на приёме подняли тему обустройства дополнительных удобств для спортсменов. На стадионе «Юность» планируется установить модуль для переодевания и хранения спортивного инвентаря. Его монтаж запланирован на 2027 год, пишет Самарская газета.