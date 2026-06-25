Жительница Самары поблагодарила полицейских за помощь в розыске дочери

В адрес руководства областного главка МВД России пришло благодарственное письмо от жительницы Самары. Женщина выразила слова благодарности сотрудникам полиции за оперативность, бдительность и высокий профессионализм, проявленные при поиске пропавшей дочери.

В отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре в вечернее время поступило заявление от 57-летней жительницы областного центра о пропаже дочери 2010 года рождения. По словам заявительницы, несовершеннолетняя отправилась к подруге на день рождения. Однако, после празднования не вернулась домой. Самостоятельный розыск ребёнка не дал результатов и родители обратились за помощью в полицию.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что личные вещи подростка остались дома, а сотовый телефон выключен. При этом ранее в поведении девушки не наблюдалось ничего подозрительного.

Полицейские организовали масштабные поиски: обследовали территории нескольких микрорайонов, проверили круглосуточные магазины, точки общепита и места возможного нахождения несовершеннолетних, включая набережную, уточнили информацию о всех детях, подходивших под описание, которые доставлялись в медучреждения, собрали сведения о круге общения и увлечениях разыскиваемой. Вместе с сотрудниками полиции в поисках девочки принимала участие её родные и близкие. Розыск ребёнка продолжался в ночное время.

По словам заявительницы, благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских, рано утром местонахождение её дочери установили. Выяснилось, что девочка решила подольше погулять, а с наступлением темноты, опасаясь реакции родителей на её опоздание, решила переждать время в подъезде одного из жилых домов. В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось.

В своём обращении автор благодарности подчеркнула: «Хочется отметить профессионализм оперативников, чуткое отношение к нашей семье. На протяжении всего времени полицейские поддерживали меня».

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность гражданам за слова благодарности в адрес подчинённых и высокую оценку их деятельности.