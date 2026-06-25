Самарцам объяснили, могут ли палаточники занимать пляжи и не пускать отдыхающих

С приходом лета в Самаре разгорелся скандал из-за палаточных лагерей, которые жители разбивают на берегу Волги. Дело в том, что любители дикого отдыха выгоняют других отдыхающих с пляжа, иногда это сопровождается даже угрозами. Ранее о такой ситуации на острове Голодный рассказывала блогер Мария Нордина. «Самарская газета» обратилась за разъяснением в Федеральное агентство водных ресурсов.

В ведомстве пояснили, что, согласно Водному кодексу РФ, все водные объекты государственной или муниципальной собственности являются общедоступными. Отсюда следует, что и береговая полоса земли шириной до 20 метров тоже предназначена для общего пользования. Таким образом, любой житель имеет право свободно отдыхать у берегов Волги, заниматься там рыболовством или причаливать плавсредства.

Как отметил начальник отдела водных ресурсов по Самарской области Виктор Стрельников, водный объект или его части могут использоваться физическими или юридическими лицами. Однако, несмотря на это, все водопользователи обязаны предоставлять другим жителям свободный доступ к береговой полосе и к самой реке. Получается, что агрессивное отстаивание территории со стороны организаторов палаточных лагерей на Волге не имеет законных оснований. Любители дикого отдыха могут разбивать лагеря на пляже, но не вправе запрещать другим горожанам отдыхать рядом, развешивая ограждения.

По Водному кодексу РФ исключением в данной ситуации может быть только факт использования берега для нужд обороны страны и безопасности государства, а также если он занят организациями рыбоводства или детскими лагерями и санаториями. Только в этом случае доступ на пляж может быть законно ограничен. Также в ведомстве напомнили, что в береговой зоне запрещена езда и стоянка автомобилей.