Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района

Новую рабочую неделю губернатор Вячеслав Федорищев начал с поездки по сельским территориям Самарской области. В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами Правительства и руководством муниципального образования, встретился с жителями и посетил ряд социальных объектов.

«Большая программа развития, которую мы заложили еще в 2024 году, реализуется на территории районов Самарской области. Сегодня мы посмотрим результаты, определим где нам необходимо усилиться», – отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что район показывает уверенное развитие. Это, по его мнению, является заслугой всей управленческой команды муниципалитета под руководством главы Василия Колесникова, а также активных и неравнодушных жителей территории.

Агропромышленный комплекс – базовая отрасль экономики муниципального образования. По словам главы Клявлинского района, он представлен 30 хозяйствами различной формы собственности. Аграрии специализируются на производстве зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также на молочном скотоводстве. До 63,3 тысяч тонн увеличилось производство продукции растениеводства, до 26,6 тысяч тонн в год выросли надои молока.

«Начиная с 2020 года на территории Клявлинского района продолжается реализация крупного инвестиционного проекта в селе Старое Резяпкино — самого большого в Поволжье животноводческого комплекса стоимостью почти 6 млрд рублей. Создано 324 рабочих места, – рассказал Василий Колесников. – Также продолжается реализация проекта туристического комплекса ЭКО-ОТЕЛЬ «RRodnik стоимостью 153 млн. руб., который включает строительство гостиничного СПА-комплекса».

Важно отметить, что для потенциальных инвесторов, в том числе для перерабатывающей промышленности, подготовлено 6 площадок для строительства и организации производств.

На постоянной основе в населенных пунктах осуществляется ремонт и строительство необходимой социальной инфраструктуры. В порядок приводят дороги, коммунальные сооружения, благоустраивают общественные пространства. «Активно участвуем в программе «Народный бюджет». В 2026 году запланировано к реализации 12 проектов в сфере благоустройства, дорожного строительства, сохранения исторической памяти», – добавил глава Клявлинского района.

Безусловно, есть и проблемные вопросы, которые волнуют людей и требуют решений. Их отдельно обсудили на оперативном совещании Правительства Самарской области. По каждому – даны соответствующие поручения.

Во время поездки в район отдельно обсуждался вопрос обеспечения безопасности жителей и объектов социальной и промышленной инфраструктуры на территории муниципального образования. Глава региона провел соответствующее совещание с представителями силовых структур и надзорных ведомств.

22 июня в России – День памяти и скорби. Сегодня вспоминают трагические события Великой Отечественной войны, а также тех, кто защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков, отстаивал ее интересны ценой собственной жизни.

В июле 1941 года в Клявлинском районе началось формирование народного ополчения. На фронт ушли более 12 тысяч жителей. Вячеслав Федорищев почтил памяти павших клявлинцев, возложив цветы к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в парке Победы. Здесь же Губернатор принял участие во Всероссийской акции «Минута молчания».

В селе Степное Дурасово глава региона посетил храм в честь святого преподобного Александра Свирского. Настоятель Владимир Краснов рассказал, что храм был построен в 1861 году капитаном второго ранга Федором Александровичем Дурасовым.

Каменная церковь долгое время находилась в полуразрушенном состоянии. В 2001 году по инициативе местных жителей приход был восстановлен и снова стал действующим. Сейчас это целый комплекс, в который входят жилые и подсобные помещения, храм, место захоронения семьи Дурасовых. На территории комплекса расположена спортплощадка и казачий кадетский корпус, где раньше жили кадеты. Восстановлен барский родник – святой источник во имя святого преподобного Александра Свирского.

«Мне была интересна история этого храма, история самого села. Мы семь лет восстанавливали храм, а потом уже появились другие постройки. Со временем организовали музей», – рассказал настоятель.

В музее часть композиций посвящена полуразрушенному храму в честь иконы казанской Божьей Матери в с. Иваново-Подбельское Клявлинского района. Значительная часть экспозиции отведена истории действующего храма и семьи Дурасовых. Собраны экспонаты Великой Отечественной войны и специальной военной операции, очень важно сохранить их для нашего подрастающего поколения.

«Сегодня храм посещают не только местные жители. Очень много людей приезжает к нам из других поселений, районов. Не только на богослужения. Мы проводим экскурсии для детей и молодежи. Много верующих приезжают набрать воду и окунуться в наш святой источник», – добавил отец Владимир.

Владимир Краснов рассказал губернатору не только о храме, чудотворных иконах, но и о своей семье. Вместе с супругой Любовью более чем за 30 лет совместной жизни они воспитали двух своих и 25 приемных детей.

«Два года работаю в Самарской области, в Клявлинский район приехал впервые. Очень много слышал про вашу семью, про все добрые дела, которые делает отец Владимир вместе с вами, поэтому приехал к вам в гости. Очень рад нашему знакомству», – обратился Вячеслав Федорищев.

Владимир и Любовь Красновы признались, что тоже давно хотели познакомиться лично с губернатором. Вячеслав Федорищев поинтересовался секретами такой большой и дружной семьи в Самарской области.

«У нас не было деток, и мы поехали в Оптину пустынь. Когда зашли туда, я спросила у блаженной Марьи, а будут ли у нас детки. Она ответила, что будет много разных – и больших, и маленьких. Мы приехали оттуда и действительно у нас появились сначала Катя, потом Юля, затем Марина с Женей. Так и пошло. Сейчас уже 9 внуков», – рассказала Любовь за чашкой чая.

«Это столько важных и сложных решений. Вы большие молодцы. Это большое счастье иметь такую большую семью», – ответил Вячеслав Федорищев.

Один из сыновей – Дмитрий Краснов – не остался в стороне, когда началась специальная военная операция, встал на защиту Родины. Военное дело его привлекало с самого детства. Он был активным участником кадетского движения, проявлял себя в военных и спортивных мероприятиях, показывая высокие достижения.

За освобождение населенных пунктов Яровая и Красный Лиман Дмитрий был награжден медалью «За боевое отличие», а за участие в специальной военной операции в Луганской области и обеспечении благоприятных условий при продвижении российских войск отмечен Орденом Мужества. В августе 2023 года при выполнении боевой задачи в составе разведгруппы в районе поселка Григоровка Артемовского района ДНР Дмитрий Краснов был смертельно ранен. Посмертно награжден вторым Орденом Мужества.

Еще трое парней, которых воспитали Владимир и Любовь, продолжают служить своей стране. Младшие и средние – учатся в школе, занимаются спортом, творчеством, помогают родителям по дому. Взрослые – уже самостоятельные, работают.

Ребята из многодетной семьи обратились к руководителю региона с просьбой о ремонте купели возле святого источника. Губернатор заверил, что работы будут выполнены в этом году. Содействие окажет депутат областного парламента, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин.

Кроме того, во время беседы возник вопрос развития спортивной инфраструктуры в северной части станции Клявлино. «У нас очень мало спортивной инфраструктуры в регионе в целом. Мы пытаемся наверстать упущенное. Два года назад мы взялись за эту работу и ежегодно делаем порядка 100 объектов, в том числе малые уличные площадки, которые дают возможность заниматься спортом буквально рядом с домом. Мы уже поговорили с главой района и на той территории, о которой было сказано, в этом году сделаем спортивный воркаут», – рассказал Вячеслав Федорищев. В создании еще одной спортплощадки поможет Герой России Денис Портнягин.

«Большая семья – это не только огромная ответственность, но и большое счастье. Желаю здоровья крепкого, чтобы все получалось. Жизнь – сложная, требовательная. Ваши парни на специальной военной операции. Дмитрий, к сожалению, погиб, но мы вместе все преодолеем, одной большой семьей – всей Россией, парни вернутся, берегите деток», – обратился Вячеслав Федорищев, завершая беседу.

Помимо прочего, глава региона оценил, в каких условиях занимаются спортом жители района. Вячеслав Федорищев встретился со сборной футбольной командой и спортивной молодежью. В муниципальном образовании – большое футбольное сообщество, которое объединяет детские, подростковые и взрослые женские и мужские команды. Местная лига образовалась в 2015 году, тогда же прошел первый турнир по футболу имени Антона Бобра.

Команды любительские, но подают особые надежды. «Мы надеемся, что наши девочки дорастут до женской футбольной команды «Крылья Советов». Все шансы для этого есть. Наша команда сельская, но соревнуется она с городскими командами и занимает призовые места. Это благодаря нашим тренерам, – рассказал руководителю региона Петр Никитин, руководитель Клявлинской футбольной лиги – Для нас футбольная лига – это не просто развитие спорта в районе, но и благотворительная помощь для района. Дети, которые уже выросли, разделяют с нами социальную ответственность и помогают нам делать добрые дела».

Попасть в команду может абсолютно любой человек, который хочет играть в футбол. Тренировки – бесплатные и нередко с участием известных футболистов, спортивную форму – предоставляют, участие в турнирах – на регулярной основе.

«Будущее поколение растет, работы много, продолжаем тренировать и воспитывать ребят. Вот только недавно завершились областные соревнования Школьной футбольной лиги, где наши дети заняли третье место, проиграли Самаре и Тольятти. Но для нас – это отличный результат, – поделился в беседе с губернатором тренер сборной женской команды по футболу Владимир Кошкин. – Футбол в моей жизни был всегда. Я – учитель физкультуры. В футбол играм сам, мои дети, теперь тренирую молодежь. Детям нравится, помогаем им и сами от этого получаем удовольствие».

Сегодня ребятам сделали небольшой сюрприз. Тренировку для них провел игрок ПФК «Крылья Советов» Максим Витюгов. «Надеюсь, что у ребят останутся самые яркие эмоции на всю жизнь. С удовольствием пообщался, провел для них мастер-класс», – сказал футболист.

Во время встречи с губернатором ребята договорились о том, чтобы им дали возможность посетить матч ПФК «Крылья Советов» в новом сезоне. Кроме того, через два года Клявлинскому району исполнится сто лет. К вековому юбилею договорились обновить футбольное поле в райцентре и устроить спортивный праздник для всех жителей с участием ветеранов и игроков ПФК «Крылья Советов». В свою очередь, Герой России Денис Портнягин предложил свою помощь в приобретении формы для команд.

В рамках рабочей поездки в район Губернатор ознакомился с животноводческим комплексом в селе Старое Резяпкино и обсудил вопросы развития малого и среднего бизнеса на встрече с предпринимателями Клявлинского района.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области