23 июня в регионе сильный дождь, до +26°С

23 июня в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах продолжительный сильный дождь, сильный ливень, гроза, днем возможен град.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Самаре ночью северо-западный, днем западный 7-12 м/c.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +21, +26°С.

Температура воздуха 23 июня в Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.

Опасные метеорологические явления: сильный ливень и продолжительный сильный дождь.

Неблагоприятные метеорологические явления: гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с, днем возможен град, сильный дождь.