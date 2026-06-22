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В понедельник, 22 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Клявлинский и Шенталинский районы посетил животноводческий комплекс ООО «Северная Нива Самара» в селе Старое Резяпкино, а также провел встречу с предпринимателями двух районо
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с предпринимателями из районов
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с представителями животноводческого комплекса «Северная Нива Самара» в селе Старое Резяпкино.
Вячеслав Федорищев встретился с представителями животноводческого комплекса «Северная Нива Самара»
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Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом.
Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с топливной обеспеченностью региона
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С 15 по 21 июня в Самаре прошел Всероссийский научно-практический форум «Пангея», участие в котором принимали сотрудники отдела природы Музея имени Алабина - Вареновы Дмитрий Владимирович и Татьяна Владимировна.
В Самаре прошел Всероссийский научно-практический форум «Пангея»
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23 июня в регионе сильный дождь, до +26°С

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 Температура воздуха 23 июня в Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.

23 июня в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, в отдельных районах продолжительный сильный дождь, сильный ливень, гроза, днем возможен град.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Самаре ночью северо-западный, днем западный 7-12 м/c.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +21, +26°С.

 Температура воздуха 23 июня в Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.

Опасные метеорологические явления: сильный ливень и продолжительный сильный дождь.

Неблагоприятные метеорологические явления: гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с, днем возможен град, сильный дождь.

Теги: Погода Самара

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