С 15 по 21 июня в Самаре прошел Всероссийский научно-практический форум «Пангея», участие в котором принимали сотрудники отдела природы Музея имени Алабина - Вареновы Дмитрий Владимирович и Татьяна Владимировна.

Цель форума – объединить усилия профессиональных ученых, студентов, палеонтологов-любителей, педагогов и музейных работников для обсуждения актуальных проблем геологического и палеонтологического образования и фундаментальной науки.

Кроме того, в рамках форума прошли культурно-просветительские мероприятия, способствующие формированию единого научно-образовательного пространства, популяризации естественно-научных знаний среди молодежи и сохранению уникального палеонтологического наследия регионов.

16 июня на площадке Музея имени Алабина прошел круглый стол на тему "Актуальные вопросы взаимодействия учёных и любителей".

Спикерами выступили:

Новиков И.В., доцент, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, кандидат геолого-минералогических наук, доктор биологических наук;

Мычко Э.В., с.н.с. Атлантического отделения Института Океанологии имени П.П. Ширшова, РАН, кандидат геолого-минералогических наук;

Стеньшин И.М., директор Ундоровского палеонтологического музея им. С.Е. Бирюкова,

научный руководитель геопарка «Ундория», кандидат биологических наук;

Мироненко А.А., с.н.с лаборатории стратиграфии фанерозоя Геологического института РАН, кандидат биологических наук;

Варенов Д.В., главный научный сотрудник отдела природы СОИКМ им. П.В. Алабина,

кандидат педагогических наук;

Моров В.П., м.н.с. Института экологии Волжского бассейна РАН; председатель Самарского палеонтологического общества; зам. гл. ред. журнала «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.

В ходе круглого стола участники затронули широкий спектр тем, ключевыми из которых стали вопросы продуктивного взаимодействия профессионального научного сообщества и палеонтологов-любителей, а также поиск эффективных форматов популяризации естественно-научных знаний среди подрастающего поколения и всех интересующихся. Отдельный блок дискуссии был посвящен проблемам сохранения, изучения и музеефикации уникального палеонтологического достояния российских регионов.

Фото: минкульт СО