Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с топливной обеспеченностью региона

Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом.

По словам главы, обстановка находится на постоянном контроле областного правительства и профильных ведомств.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти находятся во взаимодействии с федеральными структурами, в том числе с Федеральной антимонопольной службой, чтобы не допустить необоснованного роста цен и нарушений на топливном рынке.

«Если где-то будут ценовые перекосы, если будут выявлены нарушения, мы незамедлительно на это отреагируем», – заявил глава региона.

Отдельно Вячеслав Федорищев отметил, что приоритетом остается бесперебойное обеспечение топливом стратегически важных отраслей экономики.

По его словам, правительство области предпринимает все необходимые меры для поддержки нефтеперерабатывающих предприятий и стабилизации поставок.

«Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы поддержать наши нефтеперерабатывающие предприятия. Все ключевые направления будут обеспечены необходимым объемом топлива», – подчеркнул губернатор.

Принимаемые меры направлены на сохранение стабильной ситуации на топливном рынке, обеспечение бесперебойных поставок и защиту интересов жителей и предприятий Самарской области.