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Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с топливной обеспеченностью региона

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Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом.

Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением региона топливом.
По словам главы, обстановка находится на постоянном контроле областного правительства и профильных ведомств.
Губернатор подчеркнул, что региональные власти находятся во взаимодействии с федеральными структурами, в том числе с Федеральной антимонопольной службой, чтобы не допустить необоснованного роста цен и нарушений на топливном рынке.
«Если где-то будут ценовые перекосы, если будут выявлены нарушения, мы незамедлительно на это отреагируем», – заявил глава региона.
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил, что приоритетом остается бесперебойное обеспечение топливом стратегически важных отраслей экономики.
По его словам, правительство области предпринимает все необходимые меры для поддержки нефтеперерабатывающих предприятий и стабилизации поставок.
«Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы поддержать наши нефтеперерабатывающие предприятия. Все ключевые направления будут обеспечены необходимым объемом топлива», – подчеркнул губернатор.
Принимаемые меры направлены на сохранение стабильной ситуации на топливном рынке, обеспечение бесперебойных поставок и защиту интересов жителей и предприятий Самарской области.

 

Теги: Самара

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