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В регионе проходит патриотическая акция «Служу Отечеству» с участием героев СВО
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В регионе проходит патриотическая акция «Служу Отечеству» с участием героев СВО

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В День памяти и скорби на площадке исторического парка «Россия — Моя история» перед школьниками выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов.

В День памяти и скорби на площадке исторического парка «Россия — Моя история» перед школьниками выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов. Мероприятие прошло в рамках патриотической акции Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества», которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В ходе беседы со школьниками в медицинской палатке офицер остановился на значении писем, которые дети отправляют на передовую, – по его словам, каждая строчка, написанная от души и с любовью, согревает сердца бойцов и придаёт им сил, поэтому он призвал ребят не останавливаться, писать чаще и обязательно рисовать картинки, ведь такая поддержка бесценна для военнослужащих.
Максим Девятов также подчеркнул, что в условиях комплексного противостояния, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно рассказывать подрастающему поколению достоверные факты, чтобы историческая память не искажалась и передавалась из поколения в поколение. 
«Конечно, говорить о войне с молодежью и взрослыми привычнее и проще. Другое дело — дети: с одной стороны, их нужно воспитывать и рассказывать о любви к Родине как можно раньше, с другой — сложно подобрать нужные слова и описать детским языком то, о чем часто нет сил говорить даже у взрослых. Именно в этом наша ответственность, наш долг — передать историческую память так, чтобы даже малыши смогли понять цену подвига. Наша задача — не просто дать образование, а именно воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и быть для них достойным примером», — подчеркнул Герой России Максим Девятов.
«Самое главное в этот день нам помнить всех, кто трагически погиб за наше Отечество. Видим, что такой диалог очень нужен, как искренне ребята задавали вопросы Герою. Будем и дальше развивать подобные акции и проекты, которые находят отклик в сердцах подрастающего поколения», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».
Участники «Урока мужества» посмотрели выставку «Самарский рубеж», фотовыставку военного фотографа и главреда журнала «Русский квадрат» Артура Емельянова, которая показывает будни и подвиги солдат. Максим Девятов провел для ребят мини-экскурсию по выставке Знание.Герои, где появились новые экспозиции: медицинский пункт и блокпост. Детям было интересно не только послушать об истории, но и прикоснуться к ней.
Слушателям напомнили, что Великая Отечественная война имела всенародный характер, а ее значение не меркнет спустя десятилетия. Ребята узнали, что главная цель плана «Барбаросса» – разгромить Красную Армию до зимы – провалилась из‑за недооценки вермахтом героизма народа и неготовности Германии к затяжной войне. Особое внимание было уделено всенародному единству: тотальной мобилизации, перестройке заводов на круглосуточное производство, добровольному труду рабочих, а также вкладу искусства, журналистики и партизанского движения. Главный вывод – победа над фашизмом стала возможна именно благодаря максимальной сплочённости и жертвенности всех слоёв общества. В завершение лектор призвал бережно хранить историческую память, противостоять попыткам принизить роль СССР и помнить, что подвиг предков навсегда останется нравственным ориентиром.
Напомним, 22 июня 1941 года — день, который изменил историю нашей страны. Ровно 85 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз — началась Великая Отечественная война, ставшая тяжёлым испытанием для каждой семьи, каждого дома, каждой судьбы. Российское общество «Знание» подготовило материалы для проведения памятных мероприятий — лекции: «22 июня 1941 года: день, который изменил историю», «Геноцид советского народа», «Они сражались за Родину: имена Великой Победы», а также викторину «Великая Отечественная война».
Отметим, главными героями патриотической акции «Служу Отечеству» выступают ветераны и участники специальной военной операции. Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 
Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники. 
В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.
Напомним, что акция «Служу Отечеству» проводится Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».  

 

 

Фотографии предоставлены самарским филиалом фонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

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