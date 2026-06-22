Предприятия розничной торговли и местные производители Самары могут принять участие в конкурсе «Лучший объект торговли Самарской области 2026»

В преддверии Дня работника торговли, который отмечается 25 июля, в Самарской области объявлен региональный конкурс «Лучший объект торговли Самарской области 2026». Организатором является АНО «Региональный центр реализации проектов «COTA» при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области.



Конкурс проходит в пяти номинациях: «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший сельский магазин», «Лучший магазин», «Лучший фирменный магазин». Победителей в каждой из них определит специальная комиссия. Торжественное награждение состоится в рамках празднования Дня работника торговли в 2026 году.



Для участия необходимо до 10 июля 2026 года направить пакет документов на электронные адреса KondratevaMN@samregion.ru или PavlovaAO@samregion.ru. Ознакомиться с пакетом документов, необходимых для участия, можно на сайте Министерства промышленности и торговли Самарской области: https://minprom.samregion.ru/2026/06/15/o-provedenii-regionalnogo-konkursa-luchshij-obekt-torgovli-s....

Фото: пресс-служба администрации Самары