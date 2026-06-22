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Самарский врач-психиатр-нарколог6 Наркотики разрушают ЖКТ:

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врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов: "Желудочно-кишечный тракт первым принимает на себя удар, когда токсин попадает в организм".

Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением, врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:

"Желудочно-кишечный тракт первым принимает на себя удар, когда токсин попадает в организм.

Первой страдает слизистая желудка
В нормальном состоянии слизистая желудка обновляется каждые 3-4 дня. Но это при условии нормального функционирования периферических сосудов. Именно их работу нарушают любые стимуляторы. После попадания наркотиков в желудок клетки его слизистой перестают обновляться и просто отмирают. На месте таких поврежденных участков образуются эрозии, увеличивающие опасность развития язвы.

Синтетические каннабиноиды (спайсы) и амфетамины повышают выработку желудочной кислоты. На фоне истощения слизистой, которая является защитным барьером, происходит «химический ожог» желудка. Его в отличие от бактериального хеликобактера, нельзя потом вылечить антибиотиками. На месте ожога после заживления останется рубец. Этот участок уже никогда не сможет участвовать в пищеварительной функции.

Правда, что наркотики могут вызвать рак поджелудочной?
Сильно страдает от наркотиков и поджелудочная железа. Они могут вызывать острый панкреатит, который в 30% случаев заканчивается летальным исходом даже при своевременном оказании медицинской помощи.

Хронический панкреатит может протекать бессимптомно и медленно убивает человека. При употреблении «легких» наркотиков происходит разрушение клеток поджелудочной (ациноцитов). На их месте разрастается соединительная ткань – фиброз. Это уже считается предраковым состоянием".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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