Самарский врач-психиатр-нарколог6 Наркотики разрушают ЖКТ:

Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением, врач-психиатр-нарколог Самарского областного клинического наркологического диспансера Алексей Фролов:



"Желудочно-кишечный тракт первым принимает на себя удар, когда токсин попадает в организм.



Первой страдает слизистая желудка

В нормальном состоянии слизистая желудка обновляется каждые 3-4 дня. Но это при условии нормального функционирования периферических сосудов. Именно их работу нарушают любые стимуляторы. После попадания наркотиков в желудок клетки его слизистой перестают обновляться и просто отмирают. На месте таких поврежденных участков образуются эрозии, увеличивающие опасность развития язвы.



Синтетические каннабиноиды (спайсы) и амфетамины повышают выработку желудочной кислоты. На фоне истощения слизистой, которая является защитным барьером, происходит «химический ожог» желудка. Его в отличие от бактериального хеликобактера, нельзя потом вылечить антибиотиками. На месте ожога после заживления останется рубец. Этот участок уже никогда не сможет участвовать в пищеварительной функции.



Правда, что наркотики могут вызвать рак поджелудочной?

Сильно страдает от наркотиков и поджелудочная железа. Они могут вызывать острый панкреатит, который в 30% случаев заканчивается летальным исходом даже при своевременном оказании медицинской помощи.



Хронический панкреатит может протекать бессимптомно и медленно убивает человека. При употреблении «легких» наркотиков происходит разрушение клеток поджелудочной (ациноцитов). На их месте разрастается соединительная ткань – фиброз. Это уже считается предраковым состоянием".

Фото: минздрав СО