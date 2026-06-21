В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим

Врачи в России должны получить статус государственных служащих, обеспечивающий их соответствующими социальными и трудовыми гарантиями. Об этом 21 июня заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Юрий Григорьев по случаю Дня медицинского работника.

«Партия «Справедливая Россия» уже работает над законопроектом о том, чтобы приравнять врачей по статусу к государственным служащим», — приводит слова депутата ТАСС.

По словам парламентария, подобная мера позволит закрепить за медицинскими работниками дополнительные меры поддержки и обеспечит более высокий уровень оплаты труда.

В перечень предлагаемых инициатив входит право на единовременную субсидию для покупки жилья или приоритетное получение служебной площади. Также законопроект предполагает введение повышенных пенсий по выслуге лет, сопоставимых с обеспечением федеральных государственных служащих.

Кроме того, предлагается наделить медиков правом на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, обязательное государственное личное страхование, а также медицинское и санаторно-курортное обслуживание.