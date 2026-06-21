В Самарской области за день утонули трое детей

В субботу, 20 июня, в Самарской области произошли два трагических инцидента на воде. Погибли дети.

«Первый случай произошел в 16:30. Спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области извлекли из реки Сок в районе поселка Калмыковка Красноярского района погибшую девочку 2013 года рождения», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, пишет 63.ру.

Второе происшествие случилось вечером в районе поселка Сургут Сергиевского района. В 19:40 спасатели извлекли из реки Сургут двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения.

Оба инцидента произошли в местах, не предназначенных для купания. Поэтому спасатели обратились к самарским родителям: